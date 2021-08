Un ladrón entró a robar y besó a la víctima para evitar sospechas

En un confuso episodio, un ladrón ingresó a un comercio de indumentaria en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, robó y saludó a la víctima para evitar sospechas al salir. El delincuente, que se encontraba armado, vació la caja registradora del local.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. El joven, ya conocido en el barrio por otros delitos, se acercó hacia la parte trasera de la tienda, donde se encontraban las ganancias. A punta de pistola, forzó a la vendedora a llenar con él la su mochila con el dinero de las ventas.

Un ladrón entró a robar y beso a su víctima para que no sospechen

Si bien por su comportamiento con la joven que atendía el negocio de esa galería parecía que se conocían, no era así. Se trató de una estrategia del delincuente, que amenazó a la empleada para que lo besara y lo acompañara hacia la salida de la tienda ubicada en una galería, a modo de despedida.

El ladrón todavía se encuentra prófugo, pese a las imágenes con su rostro que cuelgan en todas las vidrieras comerciales de la zona. “Larva rastrera de Castillo”, se lee en un cartel, sobre las rejas de un local. “Cuidado, ladrón suelto”, dice otro.

“Lo vi venir desde el momento que apareció en la puerta y sacó el arma. Un susto terrible, una queda inmovilizada. Me pidió todo y una le da lo que más puede. Siempre con violencia. Me pide que lo salude y él me saluda”, comentó Romina, la vendedora asaltada.

Como solo pueden ingresar dos personas a las vez al local por las medidas sanitarias, un tercer cliente esperó en la puerta su turno, sin saber lo que ocurría adentro. “Me di cuenta de que lo hizo para que la otra persona no se diera cuenta y salir como si nada. Porque salió caminando, ni siquiera corrió”, explicó, en Telefé Noticias.

Según los vecinos de Rafael Castillo, es un delincuente recurrente. “No hacen nada, es una zona liberada. No lo capturan. Ya saben dónde vive, quién es. No sé qué están esperando, la verdad. Que pase a mayores”, agregó, con enojo.

LA NACION