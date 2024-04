“Una chica de bien y sana”: la presentación que hizo “la Toretto” de La Plata para evitar ir a la cárcel

Escuchar

Felicitas Alvite, la TikToker de 20 años que arrolló y mató a un motociclista en La Plata, “no es una ‘corredora de picadas’, ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley”.

Así lo afirmaron sus nuevos abogados defensores en un escrito presentado para recurrir la orden de detención dictada por la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia.

“Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre ‘picadas´”, sostuvieron los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, en un escrito de 14 páginas al que tuvo acceso LA NACION.

Ahora, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata debe resolver si hace lugar al pedido de la defensa de Alvite o deja en pie la orden de detención.

El viernes pasado, el fiscal Fernando Padovan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de La Plata, había pedido la detención de la popular influencer, conocida como La Toretto, como se hacía llamar en referencia al personaje principal de la saga Rápidos y Furiosos, tras imputarla del delito de homicidio simple con dolo eventual. La jueza Garmendia hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público.

Felicitas Alvite, la TikToker de 20 años se comparaba con "Toretto" de Rápidos y Furiosos y hacía alarde de que conducía a alta velocidad. La mujer se negó a hacer test de alcoholemia.

“En lo que hace a la fotografía que estuvo circulando por los programas televisivos en la cual se la ve a Felicitas con una frase relativa a un personaje de la película Rápidos y Furiosos, debemos mencionar que hablamos de una fotografía sacada de contexto y que no se corresponde en lo más mínimo con su persona, es más, hablamos de un chalenger viral en la red social TikTok realizado por miles de adolescentes”, sostuvieron los abogados defensores en la apelación presentada en las últimas horas.

Todo sucedió el viernes 12 de este mes en la esquina de 13 y 532. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata. En las imágenes se observa cómo el automóvil conducido por Alvite, un Gol Trend, cruzó con el semáforo en rojo y arrolló a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer.

“No negamos la existencia del hecho ni sus particularidades; sí, en cambio, negamos con énfasis que se haya corrido una picada y que Felicitas haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona”, explicaron los abogados de la joven.

Según Gliemmo y Irisarri, la influencer les explicó que la noche del día previo al hecho investigado había salido junto a unos amigos a un bar siyado en un edificio que se encuentra frente a la Plaza Moreno de La Plata.

“Una vez que salieron del bar, y como Felicitas era la única persona que no había tomado alcohol, el dueño del automóvil le pidió que condujera. Debemos poner énfasis en manifestar que nunca se pactó una picada ni nada similar. Lo que ocurrió, según nos cuenta nuestra asistida, pero que es concordante con las filmaciones que se encuentran incorporadas al proceso, es que le pidió a una persona conocida de City Bell, que se encontraba en otro vehículo, que la guiara para salir de la ciudad (vale destacar que Felicitas no vive en La Plata, habiendo conducido solo en tres ocasiones en esta ciudad y en horario diurno). De esta forma, Felicitas comenzó a seguir al otro automóvil con la finalidad de salir de la zona céntrica de La Plata; lamentablemente, y como consecuencia de su conducción imprudente y veloz, al llegar a la esquina de calle 13 y 32, cruzó un semáforo que se encontraba en rojo y causó la muerte de un muchacho. Quedó acreditado que, una vez producido el hecho, nuestra asistida no se escapó ni intentó eludir el accionar policial. Más bien, hizo todo lo contrario: se quedó en el lugar y colaboró con absolutamente todas las diligencias requeridas”.

La defensa de la joven, que también integra la abogada Luisina Gliemmo, solicitó que el tribunal de alzada, antes de resolver sobre la cuestión, fije fecha para una audiencia “a fin de que pueda tomar conocimiento de la imputada y, a su vez, que los letrados podamos informar in voce”.

