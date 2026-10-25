Una joven de 27 años fue hallada muerta en un departamento de Retiro tras una cita con un hombre

Un hecho criminal ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Retiro, cuando una joven encontró a su amiga muerta en la cama de un departamento de la calle Libertad al 1200. La mujer de 27 años había ido al lugar para tener un encuentro con un hombre, que ahora es buscado por las autoridades como principal sospechoso por el asesinato.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron a Tatiana Micaela, como fue identificada la víctima por su amiga, tendida en una cama y acostada boca arriba. Según el relato de la otra joven, ambas se dedicaban al trabajo sexual y alquilaban el inmueble de manera temporal para trabajar.

La denunciante detalló que durante el sábado, la víctima había estado en el departamento reunida con un cliente llamado “Iván”, a quien había contactado a través de una plataforma de encuentros con la que trabajaban. Tras perder contacto con ella desde la noche, la joven decidió acercarse al lugar este domingo por la mañana. Al encontrar la puerta cerrada con llave y no obtener respuesta, llamó a un cerrajero y logró ingresar. Cuando vio la escena, dio aviso al servicio de emergencia del 911.

El lugar donde apareció muerta la joven

El cuerpo de la víctima, indicaron a LA NACION fuentes de Seguridad porteñas, se encontraba cubierto con una sábana y sin aparentes marcas de violencia. Al mismo tiempo, el cuarto tampoco presentaba signos de desorden general.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento a las 08.48, mientras que se dispuso la intervención de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En tanto, los efectivos de la Policía de la Ciudad se encuentran realizando un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con el hombre, hasta ahora investigado como el principal sospechoso por el asesinato.

Femicidio en Córdoba

El cuerpo de Daniela Villalba, una joven de 29 años en Córdoba, fue encontrado el miércoles en su departamento en la ciudad de Córdoba y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio. La alerta a la policía la dio una amiga de la víctima, ya que desde comienzos de la semana no respondía mensajes. Cuando los efectivos ingresaron en la vivienda hallaron el cadáver, que tenía marcas de violencia en el cuello.

El asesinato pudo confirmarse a través de un dato en una valija ensangrentada. Un día antes de que fuera hallado el cuerpo, los recolectores de basura descubrieron y alertaron por una valija con sangre en la que aparecía un nombre y una peluca abandonada a unas cuadras del inmueble.

Daniela Villalba tenía 29 años

En la noche del martes, la mujer denunció que no podía localizar a su amiga y el nombre de la desaparecida coincidía con el que había sido encontrado en la valija. De esta forma, los investigadores conectaron las identidades y dieron con el edificio. La denunciante también relató a la policía que Villalba, la última vez que hablaron, le comentó que se “sentía mal”.

En el departamento, el cuerpo de la joven estaba cubierto con sábanas. Las primeras versiones indicaron que Villalba trabajaba en un local de indumentaria muy cercano a donde apareció la valija y que tiene un hijo, quien habría quedado al cuidado del padre, expareja de Villalba.

En la entrada del edificio hay una cámara de seguridad, en la esquina también funciona un domo de videovigilancia de la policía y, además, el portero eléctrico tiene identificador de rostros, por lo que ya se analizan las imágenes grabadas por esos dispositivos para tratar de dar con el responsable por el asesinato.