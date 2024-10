Una policía mató a sus dos hijos, dejó cartas explicando los crímenes, se quiso fugar y fue detenida

Escuchar

La provincia de San Luis está conmocionada tras el brutal crimen cometido por una efectiva de la policía provincial que mató a sus dos hijos, dejó dos cartas, se fugó, pero horas después fue detenida cuando se encontraba en una zona cercana al dique Cruz de Piedra.

El horrendo crimen trascendió esta mañana cuando personal de la Comisaria Tercera fue alertada por la propia mujer, identificada como Mariana Abigail Silva , sobre el ataque a sus hijos.

En el parte policial que trascendió a través de medios locales, se detalló: “La mujer dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar”.

La oficial, de 34 años, cumplía funciones como subinspectora en la Comisaría 34 de Juana Koslay, en la periferia capitalina, fue hallada en el perilago de dique Cruz de Piedra: “Está siendo contenida por efectivos policiales a la espera de su traslado. También se hizo saber que se recuperó el arma reglamentaria”, se agregó.

La investigación de la causa quedó en manos de la fiscal de Género, María del Valle Durán, que fue hasta la escena del doble crimen junto al jefe de la Policía, Pablo Vieytes. “ Se realiza actuaciones en una vivienda ubicada en calle Los Eucaliptus, del barrio Los Fresnos, de la ciudad de Juana Kosaly , donde hay dos menores de edad sin vida”, indicaron.

Las autoridades ahora tratan de determinar en qué contexto la oficial Silva tomó la decisión de matar a sus dos hijos.

Pesadilla en un departamento de Belgrano

Una mujer no advirtió que el hombre que había pasado al lado suyo volvió sobre sus pasos. Cuando intentó cerrar la puerta ya era tarde. El desconocido le mostró un arma que llevaba debajo del chaleco e ingresó. La obligó a subir hasta su departamento. Era el comienzo de una pesadilla para ella, su pareja y su suegra. El delincuente exigía que le entregaran dólares y hasta amenazó con secuestrar al bebé. Las víctimas fueron maniatadas con precintos, pero ante un descuido del delincuente, lograron golpearlo y reducirlo hasta que llegó la policía. Ahora temen que cuando recupere la libertad vuelva para vengarse.

Todo ocurrió en Blanco Encalada al 3300, en Belgrano. “Cuando quise cerrar la puerta había una persona que me miraba fijo y me mostró un arma. Quise darle la cartera para que se vaya, pero me dijo ´quiero los dólares que tenés en tu casa’”, recordó M., de 36 años, a LA NACION.

Eran las 21.26 del viernes pasado. La secuencia de cómo comenzó todo quedó filmada por una cámara de seguridad instalada en cercanías de edificio donde vive la víctima.

“Me pareció que no conocía el edificio”, dijo M.; como el inmueble no tiene ascensor, subieron los tres pisos por escalera. En todo momento el ladrón amenazaba con el arma a la víctima.

Lo primero que dijo M. cuando abrió la puerta de su departamento fue “perdón”. Estaban su pareja, de 42 años, su suegra, de 67, y el bebé.

“Nos obligó a tirarnos al piso. En un momento llegó a apuntarle al bebé”, sostuvo M.; “Quiero la plata, quiero los dólares”, repetía el ladrón. Las víctimas le trataron de explicar que no tenían dinero, que se llevara las computadoras, los teléfonos y otros objetos de valor. Pero el delincuente solo quería dólares.

