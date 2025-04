En un violento intento de robo, motochorros apuñalaron a un joven por un celular

Un joven de 28 años fue apuñalado en la madrugada del viernes en el paraje Poblet , a unos 25 kilómetros del casco urbano de La Plata, cuando dos motochorros intentaron asaltarlo mientras regresaba a su casa ubicada en la intersección de la ruta 36 y la calle 612. La víctima resultó herida en el abdomen luego de arrojar su teléfono celular lejos para evitar que se lo robaran.

El traslado al hospital se realizó en un vehículo particular por la lejanía del lugar, y gracias al rápido accionar médico, el joven se encuentra fuera de peligro. La investigación quedó a cargo de la comisaría decimoquinta y la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial La Plata,y los agresores aún están prófugos .

Según pudo reconstruir LA NACION a través de fuentes policiales, el hecho sucedió poco antes de la 1. La víctima había llegado hasta la zona en un colectivo y caminaba hacia su domicilio cuando fue interceptada por una pareja que se movilizaba en moto. Ante la amenaza de robo, el joven optó por lanzar su celular a una zanja cercana para impedir que los delincuentes se lo llevaran. En ese momento, uno de l os asaltantes atacó con un cuchillo al joven, hiriéndolo en el abdomen.

Por la ubicación del hecho, en una zona de baja densidad poblacional, no hubo testigos presenciales y no hay cámaras de seguridad que registrasen el episodio. La víctima, gravemente herida, fue socorrida por vecinos que lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, esa decisión resultó determinante para salvarle la vida, ya que permitió una atención inmediata por parte del personal médico.

En el centro de salud se constató la herida cortante en la zona abdominal y se realizaron estudios para determinar si había órganos comprometidos. Fuentes policiales informaron a LA NACION que el paciente fue estabilizado rápidamente y que en las próximas horas podría pasar a una sala de cuidados intermedios. Por el momento, continúa internado y bajo observación.

El ataque generó conmoción entre los habitantes de Poblet, un paraje rural que se desarrolló alrededor de una antigua estación ferroviaria y donde residen unas 6000 personas. Las condiciones de aislamiento del lugar, sumadas a la falta de infraestructura urbana, dificultan el patrullaje y la cobertura de emergencias. En este caso, tampoco hubo alertas inmediatas a las autoridades hasta que el ingreso del joven en el hospital fue informado a la guardia de la comisaría de Romero, desde donde se inició el protocolo correspondiente a estos episodios.

Personal de la seccional decimoquinta tomó intervención en el caso y se presentó en el hospital para dialogar brevemente con la víctima. A partir de ese testimonio preliminar, se estableció que los agresores escaparon por la ruta 36 en dirección a la avenida 66. Hasta el momento no hay detenidos y los sospechosos continúan prófugos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía espera poder tomar una declaración más amplia cuando el joven esté en condiciones de prestar testimonio formal. En paralelo, se intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en zonas aledañas o rutas cercanas, aunque hasta el momento no surgieron pistas firmes.

Desde la policía bonaerense indicaron a LA NACION que los operativos de búsqueda se centran en puntos de escape y caminos rurales por donde podrían haber circulado los motochorros tras el ataque. La falta de registros visuales y la escasa iluminación en la zona representan obstáculos importantes en la reconstrucción del recorrido de los agresores.

El caso se suma a una serie de hechos de inseguridad denunciados en sectores periféricos de La Plata y su región. En particular, los parajes y zonas rurales presentan mayores dificultades operativas, ya que la conectividad es reducida y muchas veces los habitantes deben recurrir a medios propios ante situaciones de urgencia. En este hecho, según remarcaron desde el hospital, la intervención temprana resultó clave para evitar consecuencias más graves.

Mientras tanto, continúa la investigación para identificar a los atacantes. La fiscalía no descarta ninguna hipótesis y ya solicitó medidas adicionales a la policía para relevar posibles testigos indirectos o cámaras particulares que hayan captado movimientos inusuales en los alrededores de Poblet.

