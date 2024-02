escuchar

Eran las 9. Lourdes M., de 26 años, caminaba por las calles de Manuel Alberti, en Pilar, cuando fue interceptada por Walter Olguín y otro hombre que, hasta el momento, no pudo ser identificado. “Subite que queremos hablar con vos”, le espetaron mientras la amenazaban con un arma de fuego. La obligaron a ingresar en un vehículo. Era el comienzo de un calvario que duró ocho días. La joven fue golpeada, maniatada y abusada sexualmente. Y recibió todo tipo de amenazas. “Tenemos fotos de tus hijos. Sabemos donde viven. Los vamos a matar a ellos y a vos”, le gritaron cuando la obligaron ir a la cancha de San Miguel para presenciar un partido del torneo de la Primera Nacional.

Así surge del dictamen del fiscal Manuel Cayuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Pilar, donde le solicitó al juez de Garantías Nicolás Ceballos la detención de Olguin, el sospechoso, de 39 años.

“En virtud de la peligrosidad del nombrado [por Olguin] y su actitud desaprensiva de las órdenes judiciales permiten inferir la falta de sujeción a la ley y amén de las conductas agresivas y amenazantes contra la víctima. Estas circunstancias ameritan la solicitud de detención que por este acto se efectúa, siendo indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley”, explicó el fiscal Cayuela al fundamentar su solicitud.

Si bien la víctima fue captura el viernes 9 de este mes y logró escapar de sus captores el sábado 17, es decir, ocho días después, el caso se conoció ayer cuando fuentes policiales informaron sobre la detención de Olguin por parte de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar de la policía bonaerense y por el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría de Manuel Alberdi

“La víctima presentaba lesiones compatibles con heridas de abuso sexu al y todo tipo de golpes. También tenía marcas en las muñecas, que podrían haber sido hechas al haber estado maniatada con precintos plásticos”, explicó una calificada fuente de la investigación.

Olguín no estuvo solo en el plan criminal. Tuvo dos cómplices, que también amenazaron a la víctima y que por el momento no fueron identificados. Y, según las palabras de los agresores, no era la primera vez que hacían algo de estas características con una mujer.

“Más vale que si llega a pasar algo, vas a la policía o algo, vos digas que no nos conoces, que no sabes quiénes somos ni nada, si llegas a hablar te vamos a matar a vos y a tus hijos, más vale que vos te eches toda la culpa, porque te vamos a hacer lo mismo que le pasó a una piba que nos quiso meter en cana y ahora ella está presa y esta meta pedir ayuda”, fueron parte de las intimidaciones que recibió la víctima, según el expediente judicial.

Walter Olguin, el sospechoso Policía Bonaerense

Cuando ayer a la madrugada, la policía bonaerense detuvo a Olguin, secuestró una pistola calibre 45 marca Star.

Según el expediente, la pesadilla de la víctima terminó el sábado pasado cuando despertó y advirtió que en la casa donde estaba cautiva no había nadie y forzó la puerta de la casa y escapar para después hacer la denuncia.