Vecinos atraparon a dos ladrones y los hicieron cantar el Himno y el Arroz con leche

El fin de semana, en el conurbano bonaerense, ocurrió una nueva “detención ciudadana” cuando un grupo de vecinos redujo a dos delincuentes que estaban por cometer un delito. La particularidad que sumó este nuevo episodio es que los obligaron a cantar el Himno y una canción infantil.

El hecho comenzó cuando dos hombres jóvenes, que presuntamente intentaban cometer un robo, fueron atrapados por vecinos en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y les impusieron como castigo entonar las dos canciones.

Con los ladrones arrodillados y rodeados por un grupo de vecinos, en un video casero se escucha decir a uno de los justicieros: “Mirame bien, no les vamos a pegar. Filmalo a los dos y que canten el Arroz con leche!”.

Los delincuentes comienzan a cantar y bajan la cabeza, para evitar que los golpeen, y el que dirige a los vecinos frena el intento de agresión y dice: “No le pegués, quiero que canten”. Allí ambos sujetos entonan la canción de cuna y aplaudiendo.

Tras un par de estrofas, el vecino que lidera la situación, les pide a los ladrones que canten el Himno Nacional Argentino y les hace una advertencia: “Ahora van a cantar el Himno, si se equivocan en el Himno, los voy a romper todo”. En ese momento, uno de los ladrones dice que no sabe el Himno y su cómplice comienza a entonar la canción patria.

“Canten más fuertes, qué no son patriotas ustedes”, le exige uno de los hombres y le pide que se pongan la mano en el corazón. Ambos sujetos hicieron caso al pedido y entonaron el Himno, uno con la mano en el pecho y el otro con las palmas de sus manos apuntando hacia el cielo.

El tenso momento siguió con una nueva advertencia de los vecinos: “No tienen que venir más para acá. No los voy a largar. No se regalen. No tienen que venir más para acá. Acá los vamos a romper todo. Los vamos a romper todo de verdad”.

Con la promesa de liberarlos, le piden, una vez más, que canten con fuerza el Arroz con Leche. Uno de los delincuentes comienza: “Arroz con leche, me quiero tomar”, dice y es interrumpido luego de equivocarse en la letra. Lo mismo le sucede al otro de los delincuentes. El video, de poco más de dos minutos, cierra: “Acá mandamos nosotros”.

Otra detención ciudadana en Tigre

El fin de semana también se conoció un caso de “detención ciudadana” en Tigre. En esa oportunidad, un hombre hizo justicia por mano propia, luego de encontrarse en la parada del colectivo a un ladrón que lo había robado en su casa y decidió hacer una detención ciudadana. Lo abordó, lo redujo, le dio una golpiza y lo entregó a las autoridades policiales, que encontraron entre las pertenencias del ladrón un revolver, un pistolón y una cuchilla de más de 30 centímetros de largo.

Todo comenzó cuando la víctima de un robo en el partido de General Rodríguez, reconoció al sospechoso, cuando circulaba por Ruta 197 y Colombia, en el partido de Tigre. En las imágenes captadas por una cámara del Centro de Operaciones Tigre (COP) se puede ver el momento en el que la víctima aborda al delincuente que estaba distraído. Primero lo tira al piso y luego comienza a golpearlo.

Ante la alerta de un vecino que fue testigo del altercado, los operadores del centro de monitoreo solicitaron a los móviles que acudieran al lugar. “¿Me podrías mandar un móvil acá a la terminal que se están cagando a piñas?”, fue el mensaje que disparó un hombre a través de los tótems de seguridad instalados en una de las zonas más transitadas del partido de la zona norte bonaerense.

Una vez allí, se pudo constatar que el sospechoso había cometido el ilícito denunciado por la víctima. Al momento de la requisa, se descubrió que en una mochila de delivery llevaba un revólver calibre 22, un pistolón, municiones y un arma blanca de gran tamaño.

