Vecinos denuncian picadas y riesgosas maniobras en autos de alta gama por las calles de Mataderos y una fiscalía investiga de oficio

“Subí el volumen y disfrutá”, se lee en uno de los videos subidos a Instagram donde aparecen en escena un Mercedes Benz y un BMW circulando a alta velocidad y haciendo maniobras riesgosas por las calles y avenidas del barrio de Mataderos. Lo que a ellos les divierte, para los vecinos de esa tranquila zona porteña es un suplicio. Por el ruido y por el peligro.

En otro de los videos, donde un BMW blanco hace trompos en medio de la calzada, la leyenda es “sobra muñeca”; la secuencia se muestra desde afuera y desde dentro del vehículo de alta gama en la esquina de las avenidas Coronel Cárdenas y De los Corrales, cerca de la plazoleta Fernando Ghío.

Rápidamente, a través de redes sociales, los vecinos lanzaron una campaña para identificar a las personas que manejan los vehículos y solicitar a las autoridades que detengan las picadas para evitar víctimas.

“ Espero que ayuden con un RT y etiquetando a gente que pueda hacer algo con esto antes de que muera un inocente por culpa de estos descerebrados. En CABA, Mataderos, esperamos que alguien lo pare antes de que lamentemos una tragedia ”, es uno de los mensajes que más se viralizó en las últimas horas.

Acá tenemos otro del grupo de estos energúmenos asesinos ,esta vez con un BMW blanco que no visualizo la patente pero también es del barrio .

Consultadas por LA NACION, fuentes del área de seguridad porteña dijeron: “Personal de la Comisaría Vecinal 9 A tomó conocimiento sobre picadas vehiculares que se estaban llevando a cabo en el Barrio Naón, donde autos particulares efectúan maniobras peligrosas que fueron documentadas por los vecinos y publicadas en las redes sociales”.

“Por tal motivo se inició una investigación por averiguación de ilícito conforme a lo ordenado por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº40, a cargo de Blas Matías Michienzi”, agregaron desde la administración de Jorge Macri.

En uno de los videos se hace primer plano sobre la patente de un Mercedes Benz clase C (dominio AD363XS) cuyo titular es miembro de una de las familias empresarias más poderosas del país. En las imágenes se advierte que no es él quien está al volante del vehículo en el momento de la maniobra peligrosa.

En diálogo con LA NACION, el dueño del vehículo se mostró sorprendido ante la noticia y explicó: “ Le dejé el auto a Teddy Di Salvia para que le haga unos detalles de estética. El auto, además, tenía denuncia de venta y no estaba en mi poder, no lo estaba usando yo. No soy el conductor que se ve en los videos. Ni siquiera conozco la zona donde ocurre eso”.

Quien parece ser el conductor, en ambos videos, es un joven de nombre Tomás que, tras la viralización de los videos, cerró su perfil en la red social TikTok, puso como “privado” su perfil de Instagram y borró los posteos que tenía en esa cuenta.

Sin embargo, su madre aún tiene activa su cuenta en TikTok, adonde subió varios posteos en los que su hijo aparece al volante de diferentes vehículos de alta gama y, en algunos casos, conduciendo por encima de la velocidad permitida.

