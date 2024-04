Video: con armas de fuego y trompadas, robaron una pizzería de Almagro llena de comensales en 60 segundos

Escuchar

Como si estuviese cronometrado, en menos de 60 segundos cerca de 20 comensales fueron víctimas de uno violento robo que incluyó armas de fuego y trompadas en un local gastronómico del barrio porteño de Almagro este miércoles por la noche, según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION. El video del asalto que se viralizó en las redes fue grabado por una cámara de seguridad de la pizzería Jaimito, ubicada en la calle México 3402 entre Virrey Liniers y Maza. Una víctima relató a LA NACION el dramático asalto y dijo que algunas peronas lograron escapar; “Me concentré en mirar que no disparara, que no pegara o que hiciera algo”, agregó,

Cerca de las 21 de ayer, entre 20 y 30 clientes se encontraban cenando en cuando cuatro delincuentes ingresaron al local con armas de fuego. Dos de ellos entraron por la puerta principal y otros dos por la de atrás.

La desesperación que sintieron los comensales en el momento se ve reflejada en el video. Algunos agacharon la cabeza y se quedaron quietos en sus asientos. Otros lograron escapar por una tercera puerta que estaba muy cerca de su mesa. También estuvieron los que lentamente se escondieron debajo de las mesa.

A medida que los segundos fueron pasando, los delincuentes se pasearon por las mesas amenazando a los clientes con sus armas y exigiendo que les entreguen sus pertenencias. De manera rápida los comensales entregaron sus celulares y billeteras entre otras cosas.

Segundos antes de irse, dos de los delincuentes golpearon a dos personas, robaron la caja registradora y huyeron con lo recaudado. Cerca de las 22, efectivos de la Comisaría Vecinal 5B de la Policía de la Ciudad recibieron una denuncia que alertaba la presencia de cuatro delincuentes que se encontraban asaltando a los comensales de la pizzería.

De inmediato los efectivos concurrieron de forma urgente hasta el lugar sin poder encontrar a los delincuentes, quienes se habían dado a la fuga. Según pudo saber LA NACION, los cuatro escaparon por la calle México en sentido a Sánchez de Loria, en un auto Ford Fiesta blanco.

“Los delincuentes actuaron de manera muy violenta y huyeron con las pertenencias de los clientes y la recaudación del local”, aseguraron las fuentes policiales consultadas por este medio.

Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al local gastronómico para asistir a las víctimas. Dos de ellas sufrieron lesiones en el cuero cabelludo y fueron derivadas al hospital Ramos Mejía para recibir la curaciones requeridas.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía nacional en lo criminal y correccional N° 57, a cargo del Dr. Anselmo Castelli y la secretaría única a cargo del Dr. Eduardo Bossie. Para dar con los delincuentes, acusados por robo a mano armada y lesiones, se ordenó un relevamiento de las cámaras públicas y privadas.

El tuit de Christian Banett, director Periodístico de la revista Pronto, quien estuvo presente en el robo

Por su parte, Christian Banett, director Periodístico de la revista Pronto, contó en su cuenta oficial de X que estuvo presente en el robo y que fue una de las víctimas: “Estuve, momento horrible que pasamos con unos amigos. Ahí me pueden ver entregando el celular y la billetera a estas ratas”.

El relató de una víctima del dramático asalto en la pizzería de Almagro

En diálogo con LA NACION, Banett contó cómo vivió la situación. Según relató, sus amigos y él habían arribado al lugar poco antes del asalto. “Nosotros éramos un grupo de más o menos ocho o nueve padres que jugamos un torneo de fútbol en un colegio que está a cuatro cuadras. Terminamos de jugar y nos fuimos a comer a Jaimito, a donde vamos siempre. Ni habíamos empezado a comer, pero habíamos pedido las bebidas y las teníamos sobre la mesa cuando de pronto entraron los delincuentes”, relató.

Según contó la víctima, el local gastronómico cuenta con tres puertas: una sobre México, otra sobre Virrey Liniers y otra en la esquina. “Los delincuentes se separaron en dos y se metieron por dos de las puertas principales. Todos estaban armados”, describió Banett. En este sentido aseguró que entraron gritando, pero que no recordaba bien lo que habían dicho.

“De alguna manera decían ‘dale, dale, denos los celulares, la plata’. En un momento sentí como atrás mío algunos se habían tirado abajo de las mesas”, describió. Y agregó: “Creo que algunas chicas se escaparon por la puerta por la que no habían entrado los delincuentes, pero ya después me quedé mirando de frente porque tenía a un metro y medio a uno de estos pibes, que estaban armados. Me concentré en mirar que no disparara, que no pegara o que hiciera algo”, dijo.

Banett contó que le entregó todo lo que tenía: el celular y la billetera. También aseguró que para él, el momento duró mucho tiempo, pero que hoy al ver el video de las cámaras de seguridad notó que la secuencia había durado menos de dos minutos.

Sobre las agresiones que recibieron algunos de los clientes, la víctima señaló: “Cuando ya se habían ido, y me lavanté para irme, vi que había algunas personas con sangre en la frente, ellas habían recibido culatazos”.

Banett dijo que la policía llegó tres minutos después, cuando los delincuentes habían escapado del lugar. “Por suerte no llegaron antes porque, salvo que los hubieran esperado afuera, si ahí se producía un tiroteo, hubiera sido una masacre, debido a que había mucha gente y es un lugar bastante chico”, concluyó.

LA NACION