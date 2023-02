Villa General Belgrano. Los vecinos reclamaron por la inseguridad tras el asalto a una familia en el que intentaron llevarse a un chico

escuchar

CÓRDOBA. Los vecinos de Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, se movilizaron esta tarde reclamando más seguridad. Se reunieron, en pleno feriado largo de carnaval, y con una alta afluencia de turistas, en la plaza José Hernández, en el centro de la ciudad. El disparador del reclamo fue el brutal asalto a una familia, en el que los delincuentes intentaron llevarse cautivo a un chico de 9 años. Hubo medio millar de personas en la manifestación, una cifra inédita en la localidad para una protesta de este tipo.

Agustín, el dueño de la champañería y vinería asaltada, estuvo esta tarde en la marcha. “Ya no se puede estar. Esto no es solo por mí. Es por el pueblo. Acá vivimos 12.000 personas y un fin de semana como este hay 30.000, y 20 policías que no alcanzan”. Contó a LA NACION que en los últimos tres años lo asaltaron tres veces y que en la temporada de verano llegan delincuentes de afuera. “De hecho, uno de los que me asaltó no era de acá”, agregó.

El comercio donde ocurrió el conmocionante asalto está situado sobre la ruta provincial 5, poco antes de la entrada a la villa. El viernes pasado, dos ladrones ingresaron mientras uno los esperaba afuera. Sorprendieron a la familia; les apuntaron con armas, los ataron y cargaron en dos bolsos 850.000 pesos y unos 10.000 dólares que guardaba el empresario. Al salir, uno de los delincuentes intentó llevarse al hijo del comerciante, de 9 años.

En ese momento, el padre logró zafarse de las ataduras, corrió y se tiró encima del ladrón que se llevaba alzado al chico, con quien forcejeó. En diálogo con El Doce.tv contó: “Sinceramente, no sé cómo me salí de los precintos y cómo reaccioné así. En un momento, en el piso, le saqué el arma a uno de ellos, la destrabé sin querer y le pegué un tiro al piso, o sea que el arma estaba operativa. En el momento que vi que se llevaban a mi hijo perdí totalmente la noción de todo”.

La policía logró detener a uno de los ladrones y recuperar el dinero; el asaltante es oriundo de la ciudad de Córdoba. Los investigadores entienden que los delincuentes conocían el movimiento del comercio que, además, está rodeado de lotes vacíos, por lo que es de fácil acceso.

Un día más tarde, en Santa Rosa de Calamuchita –a 12 kilómetros de Villa General Belgrano–, tres delincuentes ingresaron a Las Barrancas, un complejo también situado sobre la ruta 5, y asaltaron a un hombre de Río Cuarto que estaba afuera de una cabaña de la que es dueño. Lo apuntaron con un arma, lo obligaron a entrar y le pidieron “toda la guita”.

La hija de la víctima relató a la prensa que, “lo ataron, le pusieron un trapo en la boca y le pegaron porque querían más dinero”. Cerraron la casa con llave y escaparon con un Renault Sandero. La policía los empezó a perseguir por Villa General Belgrano. Unos kilómetros más adelante, en un camino de tierra, los asaltantes chocaron de frente con una camioneta y el auto cayó a un barranco, donde se incendió. Uno de los ladrones fue atrapado y los otros dos están prófugos.

En las localidades turísticas admiten que durante la temporada de verano hay más robos. A fines de enero, el intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, se reunió con el secretario de Seguridad de la provincia, Claudio Stampalija, para reclamarle mayor presencia policial “por los sucesivos hechos de inseguridad”.

En el Cosquín Rock, cientos de celulares

El Cosquín Rock, que se realizó entre el sábado y el domingo con récord de público, también registró altos niveles de robos, especialmente, de teléfonos celulares. En los operativos policiales se recuperaron unos cien móviles, que ahora están en poder de la Fiscalía de Cosquín, que montó en el predio donde se hizo el festival una unidad judicial móvil para recibir denuncias.

Unos cien móviles fueron recuperados de los robados en el Cosquín Rock.

Uno de los detenidos, un hombre de 36 años con domicilio en el barrio San Jorge, de la ciudad de Córdoba, tenía 23 móviles en su mochila. Desde este miércoles, los interesados en saber si sus teléfonos están entre los recuperados se deberán presentar en la Fiscalía de Cosquín.