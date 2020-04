La vacunación de los adolescentes no sólo protege a quienes se vacunan, sino que contribuye además a disminuir la transmisión de la bacteria desde los adolescentes (que son los portadores más frecuentes del meningococo en la nariz y en la garganta) hacia los bebés. Por eso es también una forma indirecta de proteger a quienes aún no recibieron o por algún motivo no pueden recibir la vacuna.