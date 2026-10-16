5 lugares para comer un buen asado

1. Cabaña Las Lilas

La picaña, un corte celebrado en Cabaña Las Lilas FERNANDO CASARRAMONA

Las papas soufflé llegan a la mesa infladas y doradas, como pasa desde el primer día, y acompañan un ojo de bife que viene de las estancias de la propia casa. Esa trazabilidad, de la cría al plato, es la firma de Cabaña Las Lilas, con su salón de Puerto Madero y vista al dique. La parrilla suma bife ancho y angosto, vacío, picaña, asado de tira y matambrito de cerdo, entre otros cortes, y la carta de vinos reúne cientos de etiquetas elegidas por el sommelier de la casa.

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2. La Cabaña

La rueda de achuras de La Cabaña es un infalible

El Gran Baby Beef es el plato que la casa defiende, un corte que pide hasta una hora de cocción. Alrededor, la carta de La Cabaña suma tomahawk, picaña wagyu, dry aged ribeye, ojo de bife y la clásica rueda de achuras. El salón elegante de Alicia Moreau de Justo queda a pasos de la corbeta Uruguay. Y un dato de color: por la casa pasaron, a lo largo de sus distintas sedes, Louis Armstrong, Fidel Castro, Charles de Gaulle y Sophia Loren.

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3. Don Julio

En Don Julio siempre vale la pena la espera agustino.mercado

Siempre hay gente esperando en la esquina de Guatemala y Gurruchaga. Adentro, un edificio de fines del siglo XIX aloja una parrilla con estrella Michelin donde el ojo de bife es el corte más pedido y la cava guarda miles de etiquetas argentinas. Su dueño, Pablo Rivero, fue elegido mejor sommelier del mundo en 2024, así que el maridaje se toma muy en serio.

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4. Happening Puerto Madero

Uno de los cortes más elegidos en Happening es la entraña

En Happening Puerto Madero conviven la parrilla y el horno de leña. De la primera salen los clásicos de siempre, y del segundo platos de cuchara como la polenta con osobuco braseado, de esos que reconfortan en cualquier estación. La carta suma además cortes de gran tamaño, como el tomahawk y el T-bone, pensados para mesas con larga sobremesa. Una buena opción para disfrutar con variedad, entre brasas, horno y algo de cuchara.

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5. La Cabrera

Las cazuelitas de La Cabrera son uno de sus sellos distintivos

Junto al corte, la mesa se llena de cazuelitas con guarniciones muy elaboradas, la marca registrada de La Cabrera. Gastón Riveira armó la carta alrededor de esa vuelta de tuerca, con ojo de bife, bife de chorizo, entraña, empanadas y provoleta, y la cierra con una degustación de postres. En Palermo, sobre la calle Cabrera, tiene dos locales a pocos metros uno del otro.

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*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.