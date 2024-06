A qué hora será mañana la nueva movilización Ni Una Menos y dónde: consignas de género y contra el Gobierno

Escuchar

Mañana tendrá lugar una jornada de movilización de distintas agrupaciones feministas en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y contra la violencia de género. “A nueve años del primer Ni Una Menos, esta manifestación nos sigue convocando, porque muchos de los reclamos de 2015 siguen sin cumplirse”, señala Lucía Cavallero, docente y militante del colectivo de mujeres.

El acto principal se realizará a las 18.30 en el escenario dispuesto en la dársena del Congreso nacional, donde la periodista y militante feminista Liliana Daunes hará una lectura de documentos con los principales reclamos. Dos horas antes, desde las 16.30, comenzará la concentración en el entorno del Palacio Legislativo.

Esta es la novena marcha que se realiza desde el 3 de junio de 2015, cuando el asesinato de Chiara Páez, que causó un gran impacto en la sociedad, impulsó la primera convocatoria. La adolescente santafecina tenía 14 años y estaba embarazada cuando fue asesinada a golpes por Manuel Mansilla, de 17 años, el 10 de mayo de aquel año.

“Este año tenemos como consigna principal visibilizar que la reciente masacre de Barracas fue un triple lesbicidio y que Ni Una Menos es también Ni Una Lesbiana Menos”, advierte Cavallero.

Cabe recordar que, según organizaciones feministas y LGBT, Mercedes Roxana Figueroa, Pamela Fabiana Cobos –ambas de 52 años– y Andrea Amarante –de 42– fueron víctimas de un crimen de lesboodio a principios del mes pasado. El trágico hecho se desencadenó en un hotel familiar del mencionado barrio porteño luego de una discusión con un vecino, Fernando Barrientos, de 67, que intentó suicidarse tras el ataque y luego fue detenido.

Cifras alarmantes

“Con esta marcha, también buscamos denunciar las políticas de hambre que implementa este Gobierno sobre las trabajadoras de la economía popular y seguir haciendo visible que los femicidios crecen. En este contexto, el Gobierno desmanteló las principales políticas públicas con perspectiva de género, además de negar la figura de femicidio”, añade la militante. “Tenemos muchísimos motivos para salir a la calle porque estamos en un escenario de retroceso de derechos de las mujeres”, sostiene.

Respecto de las cifras de femicidios en el país, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, desde el 1° de enero al 30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios de mujeres y niñas, un transtravesticidio y 8 femicidios vinculados (de varones adultos y niños, pero con el fin de dañar o castigar a una mujer). En total, 101 víctimas, el 59% asesinadas en sus hogares y 64% asesinadas por sus parejas o exparejas. Las provincias con mayor cantidad de femicidios en términos absolutos fueron Buenos Aires (36), Santa Fe (9), Misiones (6) y Mendoza (6).

Según Cavallero, esperan una convocatoria significativa para mañana con una amplia participación de sectores representantes de todo el arco político y distintos colectivos que se comprometieron a asistir. “Creemos que va a ser una marcha importante, con una gran concentración. Consideramos también que deber ser una jornada pacífica”, afirma.

Desde la cuenta de Instagram Ni Una Menos, la agrupación convoca a salir a la calle a ponerles voz a los diferentes reclamos. “Porque no es libertad, es odio. Porque no aguantamos más la crueldad de un Gobierno que se vanagloria de no entregar alimentos, que promueve el odio contra las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas e intersex”, proclama la publicación en la red social.

“Porque desmantelaron las políticas públicas fundamentales para prevenir la violencia mientras los femicidios no paran de crecer. Porque despiden trabajadores del Estado fundamentales para garantizar derechos. Porque quieren silenciar y privatizar los medios públicos. Porque quieren aprobar la Ley de Bases que nos quita el derecho a jubilarnos y nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Porque con odio y hambre no hay libertad, y porque el hambre es violencia. Ni Una Menos”, finaliza el posteo.