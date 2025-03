El rector de la UCA pidió perdón por haber criticado la inserción laboral de las mujeres

El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, pidió perdón por sus polémicas declaraciones sobre la inserción de las mujeres en el mundo laboral y deportivo, dijo que fueron “comentarios erróneos y fuera de lugar” y a modo personal, desvinculando a la casa de altos estudios.

Schiavone había considerado un “fracaso” la inclusión de las mujeres al trabajo, como también había criticado las nuevas prioridades de los jóvenes al describir la crisis moral, política y económica que derivó en la disminución de la tasa de natalidad y los cambios demográficos actuales. Fue durante un acto oficial en el Congreso de la Nación por el Día del Niño por Nacer el martes pasado. Este viernes, y tras el revuelo de críticas que despertaron sus dichos, la UCA difundió una carta en la cual el rector desvincula a la institución de su pensamiento y pide disculpas.

“En mi alocución realicé, a modo personal, una serie de comentarios erróneos y fuera de lugar referidos a las mujeres. Esto fue un error grave. Pido perdón a todas las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos. Nunca fue mi intención hacerlo. Creo oportuno desvincular a la Pontificia Universidad Católica Argentina de lo sucedido. Mis palabras han sido a modo personal y no reflejan el pensamiento y actuar de la UCA. En este año jubilar, tiempo de misericordia, me uno en oración y pido nuevamente perdón”, dice la nota firmada por Schiavone, el primer laico en dirigir esa casa de estudios superiores luego de dos obispos y tres sacerdotes.

El rector de la UCA pidió perdón a "todas las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos" UCA

Sus declaraciones

“La inserción laboral de la mujer parecería un éxito y en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche, día y noche. Esto más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? La venta de los botines que usaba la número 9, la venta de la vincha que usaba la número 11; detrás de todo esto hay un gran comercio”, dijo Schiavone.

“Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y para consumir permanentemente yo no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a tener plata para ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo para juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy por hoy y es muy difícil retrotraer una cultura que lleva varios años de ser impulsada. Este tema del egoísmo seguramente nos lleva a una presencia de una sociedad de consumidores, pero también de consumidos, de gente que solamente tributa”, ahondó.

Polémica por los dichos del rector de la UCA en el Senado

El rector de la UCA centró su exposición en el cambio demográfico. Consideró que la baja de natalidad es “casi la consecuencia del no cuidado de la dignidad y la vida humana” y una “epidemia silente” que recibe poca atención. Mientras enumeraba las causas que explican este fenómeno, Schiavone también mencionó la legalización del aborto y criticó el acceso a métodos anticonceptivos y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que en los seis años de su puesta en marcha logró que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se redujera prácticamente a la mitad (entre el 43% y el 49%, según los segmentos de edades). Ahora se encuentra desfinanciado.

Señaló también que hay menos hogares de estructura conyugal y que se está pensando en “una sociedad que reduce la familia”. “Las parejas hoy por hoy necesitan primero tener el departamento, después el viaje a Europa, después si es posible algún viaje a Oceanía o alguno de estos lugares exóticos que uno nunca se imaginaba que iba a ir. Hasta que llegan a los 50 y se dan cuenta que les falta tener un hijo. Consumieron durante todo ese tiempo, porque esta es una sociedad de hiperconsumo, y cuando llegan a los 50 siguen consumiendo porque tienen que pagar la fertilización asistida y todos los métodos nuevos”, dijo a la hora de explicar los “factores morales”.

“Cada vez más individuos solos jóvenes que hoy por hoy disfrutan de ir al gimnasio, pero yo quiero saber de qué van a disfrutar cuando tengan 65 años y no tengan familia”, apuntó y luego cerró: “La pregunta más importante, entonces, es quién define las políticas demográficas. Hay que saber a dónde estamos parados. Fijemos políticas demográficas, tengamos claro lo que queremos hacer y veamos lo que hicimos en los últimos diez años que fue justamente lo contrario a lo que debíamos hacer”.

Polémica por los dichos del rector de la UCA en el Senado

Fue durante su exposición en un seminario organizado en el Senado y encabezado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, anteayer por el Día del Niño por Nacer, que fue adoptado en 1998 por el entonces presidente Carlos Menem y ahora el oficialismo destaca en línea con su postura contra a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mientras que en otras jornadas como el 8M las autoridades decidieron que el Congreso no se iluminara con el color violeta, este martes los balcones del Palacio Legislativo se iluminaron de color celeste.

Miguel Ángel Schiavone es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y doctor en Salud Pública (USAL). Fue docente en diversas universidades, también subdirector médico del Hospital Fernández (2001-2007), subsecretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires (2008-2009), presidente de la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria, además de otros cargos en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Salud de la Nación. Antes de ser rector de la UCA, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de esa universidad. En 2023, renovó su segundo mandato como rector por cinco años.

Críticas

La Red Mujeres para la Justicia repudió las declaraciones de Schiavone. “A casi 100 años de la Ley Nº 11.357 (1926), que reconoció por primera vez en la Argentina la capacidad civil plena de las mujeres para ejercer profesión, empleo, comercio o industria, resulta inaceptable que una autoridad universitaria desconozca abiertamente derechos fundamentales conquistados hace casi un siglo”, señalaron.

“Sus palabras no son una simple opinión: refuerzan estereotipos sexistas, desvalorizan la autonomía de las mujeres y vulneran normas de jerarquía constitucional”, apuntaron y cerraron: “Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad actual y democrática y aún más cuando provienen de una autoridad universitaria. Instamos a la Universidad Católica Argentina a pronunciarse institucionalmente y reafirmar su compromiso con los principios de igualdad, no discriminación y respeto por los derechos humanos”.

A su vez, desde la ONG Grow-Género y Trabajo marcaron ejes del discurso que fueron falsos:

Mientras describía que ahora los jóvenes anteponen los proyectos de un departamento o viajar, Schiavone apuntó que como otro de los factores que afectan a la baja de la natalidad el retraso de la edad de la maternidad de las mujeres a los 40. El pico de la maternidad en la Argentina, sin embargo, se ubica entre los 25 y los 29 años .

. También habló del fin de la familia tradicional porque cada vez hay más jóvenes solos. Los datos, no obstante, muestran que las familias continúan siendo el tipo de hogar mayoritario: según el Censo 2022, son el 70% del total de hogares.

“Él cree que los factores que tienen que ver con la caída de la tasa de fertilidad son el creciente individualismo y capitalismo de las mujeres y de los jóvenes, que aplazan tener familia. La maternidad se pospone en muchas sentidos porque tener una vida familiar y una vida productiva y tener ingresos es cada vez más difícil. Entonces, muchas mujeres esperan estar en un lugar un poco más sólido en sus carreras para poder ser madres. No es un individualismo, sino querer desarrollarnos como personas y poder tomar decisiones de forma autónoma”, dijo Carolina Villanueva, cofundadora y directora de Grow-Género y Trabajo.

Respecto del acceso a anticonceptivos, señaló: “El acceso a los anticonceptivos lo único que hizo fue reducir los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Hoy en la Argentina 0% de niñas de 14 años se embaraza y solo 6,4% de las adolescentes de 15 a 19 años son madres sin querer serlo”.

“Critica el ingreso de la mujer al mercado de trabajo diciendo que es un fracaso estrepitoso porque le generó como una doble carga: trabajan de día y trabajan de noche. El ingreso al mercado de trabajo por parte de las mujeres es un derecho y es la única forma de que puedan atravesar vidas con libertad y con dinero en los bolsillos. Lo que hay que hacer es generar las condiciones bajo las cuales las mujeres puedan tener mejores trabajos y que el Estado apoye con políticas públicas de cuidado que les permita tener hijos y sostener una vida productiva a la misma vez. Recordemos que muchas familias en la Argentina son monoparentales, que el 70% de los hombres son deudores alimentarios, entonces a las mujeres se las deja también criar en soledad. Hay que tener reflexiones un poco más profundas sobre las razones por las cuales la Argentina tiene una baja tasa de natalidad”, cerró.

“Entiendo que cuando él habla de que estamos trabajando el doble el tiempo se refiere a las mujeres porque eso en los hombres todavía no sucedió. Más que un fracaso de la inserción laboral de las mujeres, lo que podríamos llegar a decir es que lo que esto marca es la pobre distribución que tenemos de las tareas y las responsabilidades de cuidado. En la Argentina las mujeres aproximadamente dedican seis horas por día estas tareas versus tres horas de los hombres; esta relación de casi el doble de horas se mantiene en todas partes del mundo, en mayor o en menor medida”, coincidió Georgina Sticco, también cofundadora de la ONG.

Y concluyó: “Obviamente esto hace que las mujeres tengan menos tiempo para dormir, menos tiempo para ocio, menos tiempo para educarse, menos tiempo para disfrutar de esa vida que a él le parece tan individualista. Las mujeres no tienen mucho tiempo para ser individualistas porque la mayor parte del tiempo se la pasan trabajando”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel (centro) encabezó el seminario "25 de marzo: Día del niño por nacer; políticas para cuidar la vida", donde Miguel Ángel Schiavone (segundo desde la izquierda) realizó polémicas declaraciones Charly Diaz Azcue, Comunicación Senado - Charly Diaz Azcue

También participaron del seminario titulado “25 de marzo: Día del Niño por Nacer. Políticas para cuidar la vida” Paola Delbosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación; Abel Albino, fundador y presidente de la fundación Conin; Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, coordinadoras de La Merced Vida; y Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado.

En su discurso, Villarruel consideró que “el respeto a la vida y la dignidad humana no deben estar sujetos a las decisiones de las mayorías” y apuntó que “es imperativo revertir los procesos de desvalorización de la vida humana, la cultura de la muerte y el descarte, y asumir la enorme responsabilidad de gobernar con el propósito de que la protección de la vida y la dignidad infinita de cada persona, sea el fundamento y el principal anhelo que nos guía en nuestra tarea”.

