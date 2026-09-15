Abejorros europeos vs nativos: el invasor que cruzó la cordillera y está haciendo desaparecer al gigante de la Patagonia

El abejorro europeo Bombus terrestris fue introducido en Chile para mejorar la polinización de cultivos y terminó expandiéndose por la Patagonia

Parada en medio de un extenso y enrojecido campo de frambuesas, Marina Arbetman se encuentra suspendida en un mar de indignación y desconcierto. Es científica en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en Bariloche y el Conicet y lleva décadas estudiando sitios como este. Sabía qué esperar, pero jamás había entrado a un sitio como ese campo comercial a las afueras de la ciudad de Osorno, en Chile, a solo unos kilómetros de la frontera andina con la Argentina.

A su alrededor hay agentes de destrucción: abejorros importados, liberados intencionalmente y totalmente legales, que por décadas han alterado los ecosistemas naturales en los tramos patagónicos de ambos lados de la cordillera y no por decisión argentina.

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Esos agentes son abejorros europeos, cuya especie es Bombus terrestris, y son conocidos como los “ladrones de néctar”. Muy valorado por la agricultura, es un verdadero trabajador de la polinización al que los consumidores le deben buena parte de alimentos como frambuesas, además de arándanos y frutillas, cultivos altamente rentables que se producen principalmente en Chile para exportación hacia América del Norte, Europa y Asia.

Hace menos de 20 años, los abejorros que zumbaban en este campo, polinizando las últimas flores de la primavera mientras el hemisferio sur se acercaba al verano, eran los gigantescos abejorros patagónicos (Bombus dahlbomii). Hoy no se ve ni uno solo. Conocido como mangangá en Argentina, moscardón en Chile y duillin o diwmeñ entre el pueblo mapuche, B. dahlbomii es el único abejorro endémico de la Patagonia y está catalogado como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Para 2016 su población ya había caído más de un 50%. Algunas estimaciones actuales hablan de una disminución cercana al 90%.

Marina Arbetman mostrando los muestreos de individuos de especies nativas e introducidas de abejorros Katrina P

Este gigante, cuya reina puede medir tanto como una pila AA y es más robusta que una oruga, ha perdido terreno de manera dramática en lo que va del siglo. El más pequeño B. terrestris le disputa los sitios de nidificación, el néctar y el polen. Como si eso fuera poco, también introdujo enfermedades desconocidas para la especie nativa.

“Trato de ponerme en el lugar de los productores”, dice Arbetman mientras contempla la escena. Las interminables filas de frambuesas que cubren esta llanura agrícola contrastan con la imagen típica de la Patagonia como una tierra de montañas, lagos y fauna silvestre. Esto es territorio productivo. “Está muy bien hablar de conservación y naturaleza, pero cuando hay que tomar decisiones de negocio...”, deja la frase inconclusa. Hace una pausa y agrega: “Pero después miro alrededor y pienso: ‘Dios mío, no tienen idea de lo que están haciendo’”.

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En 1998, Chile aprobó la adopción de B. terrestris a gran escala, aunque al principio la confinó a invernaderos. Dentro de pocos años, los agricultores comenzaron a liberar a los abejorros en campos abiertos.

Los abejorros europeos son utilizados para aumentar la producción de frambuesas, arándanos y frutillas, cultivos destinados en gran medida a los mercados de exportación de América del Norte, Europa y Asia Katrina Pyne

Los grandes perdedores son los abejorros nativos, tanto aquí como en otras partes del mundo, en un escenario marcado por los mercados globales, las ganancias agrícolas de corto plazo y controles ambientales insuficientes. En el caso argentino, no está permitido importar el abejorro europeo, aunque ya hace tiempo cruzó la frontera y provocó el mismo efecto que en Chile.

Junto a Arbetman, Biographic, en conjunto con LA NACION y Pulitzer Center, recorrieron varios campos en busca de abejorros en esta esquina rica en frutos rojos del noroeste de la Patagonia, tratando de entender mejor los peligros que están remodelando la realidad de B. dahlbomii. La región alberga una industria de frutas y verduras reconocida globalmente.

El abejorro europeo

Gracias a la vibración de los músculos de su tórax, los abejorros liberan polen de tomates, berenjenas, pimientos y berries con mayor eficiencia que las abejas melíferas, esos conocidos insectos europeos que constituyen la base de la polinización comercial de cultivos tan diversos como manzanas, almendras y paltas.

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Las hileras de frambuesas cubren una extensa superficie agrícola en las afueras de Osorno, una región donde la producción de berries convive con el avance de especies invasoras Katrina Pyne

Chile comenzó a importar B. terrestris en 1997, sumándose a una tendencia global. Argentina prohibió su introducción, pero la medida sirvió de poco. Mientras Chile expandía su uso, el abejorro invasor avanzó hacia territorio argentino a una velocidad notable: alrededor de 200 kilómetros por año.

En 2013, la bióloga argentina Carolina Morales, directora de doctorado de Arbetman en la UNCo, junto con otros colegas, alertó que B. terrestris estaba desplazando al gran abejorro rojizo B. dahlbomii. Sabían que, además de la competencia por recursos, el invasor transportaba nuevas enfermedades: parásitos, hongos y virus capaces de afectar colonias enteras a través de larvas, reinas hibernantes o individuos que salen a forrajear.

Los científicos chilenos comenzaron a hacerse una pregunta compleja: cuando los abejorros llegan desde Europa con patógenos, ¿quién es responsable? ¿Chile, que los importa? ¿O la Unión Europea, que autoriza su exportación mediante certificados sanitarios? Cuando intervienen fronteras internacionales, determinar qué legislación corresponde aplicar y a quién exigir responsabilidades se vuelve extremadamente difícil. Aun así, lo intentaron.

El 20 de diciembre de 2018, Cecilia Smith-Ramírez, ecóloga de la Universidad de Los Lagos en Osorno, impulsó una denuncia ante las autoridades ambientales chilenas. La acusación sostenía que ciertas empresas habrían violado una disposición del Código Penal chileno que prohíbe importar animales portadores de patógenos. El eje de la presentación era precisamente B. terrestris.

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Con el apoyo de un abogado ambientalista, el caso avanzó en el sistema judicial. La policía ambiental reunió abundante evidencia. Sin embargo, cuando finalmente llegó a manos de un juez, fue desestimado por cuestiones procesales.

Según la resolución, el presunto delito se remontaba a 1998, cuando comenzaron las importaciones masivas de B. terrestris, y por lo tanto había vencido el plazo de prescripción de cinco años. Smith-Ramírez señala que la denuncia dejaba claro que las importaciones continuaron realizándose año tras año, por lo que se trataba de una infracción permanente y no de un hecho aislado.

Una abejorro nativa de la especie Bombus dahlbomii chupa néctar de la flor nacional de Chile, el copihue, en el bosque patagónico en Valdivia Katrina P

En 2020 Chile endureció los requisitos sanitarios para la importación de abejas. Sin embargo, para Smith-Ramírez las medidas siguen siendo insuficientes. B. terrestris continúa ingresando con patógenos y las enfermedades introducidas en décadas anteriores siguen presentes.

Lo que resulta especialmente frustrante para la investigadora chilena y sus colegas es que, a su juicio, nunca fue necesario recurrir a polinizadores extranjeros. Chile cuenta con una enorme diversidad de especies nativas que son tan eficientes, o incluso más, que sus equivalentes europeos.

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Mientras tanto, los productores siguen importando decenas de miles de colonias al año. Los registros muestran que entre 1997 y 2022 ingresaron al país 1,6 millones de colonias y reinas de B. terrestris.

A pesar del flujo constante de abejorros importados hacia Sudamérica, Arbetman reconoce que nunca había observado de cerca cómo trabajan en un establecimiento comercial. “Nunca los había visto trabajando. Todo lo que venimos investigando y todo lo que hacemos para proteger la naturaleza...”, señala mientras abre los brazos para abarcar el paisaje, “…esto está completamente mal”.

Colmenas comerciales de Bombus terrestris en un campo de frambuesas de Osorno; cada caja puede contener alrededor de un centenar de abejorros trabajadores y una reina Katrina Pyne

Jaasiel Caucaman Barra, administrador de Berries Junquillar, proveedor de empresas exportadoras que venden fruta en distintos mercados del mundo, habla con total franqueza. Ni él ni Vitafoods, la planta procesadora cercana, sienten que estén haciendo nada incorrecto, al menos desde la lógica productiva.

Técnico agrícola de profesión, Caucaman Barra trabajó toda su vida con berries y lleva siete años en la empresa. Creció en la zona de Osorno. Hoy su principal preocupación es el daño que provoca a los cultivos una mosca invasora, Drosophila suzukii. En cambio, la productividad marcha muy bien.

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“Los B. terrestris me han dado buenos resultados”, le dice a Arbetman. “Ya llevo tres años evaluándolos y por eso sigo comprando cajas de abejorros”, agrega.

La temporada pasada adquirió 30 cajas a unos US$30 (o $45.000 argentinos) cada una. El proveedor las entrega en octubre o noviembre y debería retirarlas entre marzo y abril para eliminar las colonias que queden. En la práctica, explica Caucaman Barra, regresa “cuando se acuerda”. “Las cajas pueden quedar un año entero y no les pasa absolutamente nada”, agrega.

No existe ningún seguimiento. Con las abejas melíferas, que también incorpora al campo durante noviembre y diciembre, la situación es distinta: un apicultor las entrega, las supervisa y luego las retira cuando terminan su función. Si nadie recoge las reinas de B. terrestris al finalizar la temporada para destruirlas, para Arbetman, es muy probable que abandonen las cajas, pasen el invierno en estado de hibernación y formen colonias silvestres al llegar la primavera.

El abejorro europeo sobre una flor cerca de la ciudad de Osorno, en el sur chileno Katrina P

Sin embargo, inundar los campos con polinizadores domesticados no puede aumentar los rendimientos indefinidamente. Tarde o temprano estos desplazan a otros polinizadores silvestres, como abejas nativas, moscas o aves, que realizan una parte mucho mayor del trabajo de lo que la mayoría de los productores imagina.

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Estudiar a los polinizadores silvestres no es sencillo, pero la evidencia disponible muestra un patrón claro: cuando existe una comunidad diversa de polinizadores naturales, la agricultura obtiene mejores resultados que cuando depende exclusivamente de especies domesticadas.

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile sostiene que los polinizadores importados son esenciales para la producción frutícola, aunque su atención se concentra casi exclusivamente en B. terrestris y la abeja melífera. “Solo en Chile existen unas 6000 especies de polinizadores, incluidas moscas, escarabajos, abejas y abejorros nativos”, explica Smith-Ramírez.

Gran parte de su investigación busca responder una pregunta básica: si realmente hace falta importar polinizadores. Uno de sus estudios ya demostró que varias especies nativas, entre ellas B. dahlbomii, polinizan los arándanos con mayor eficacia que B. terrestris.

Chile comenzó a producir arándanos a escala industrial recién a principios de los años 2000. En poco más de una década pasó de exportar fruta por unos US$30 millones a vender más de US$380 millones, ganando participación en un mercado históricamente dominado por Canadá y Estados Unidos.

Hoy es uno de los principales productores mundiales, con una producción orientada casi por completo a consumidores lejanos. Caucaman Barra recuerda perfectamente a los grandes abejorros anaranjados de su infancia. Pero reconoce que ya casi no los ve.

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El lado argentino

Gradišek trabaja en el Instituto Jožef Stefan, en Liubliana, Eslovenia. En 2017 publicó junto a sus colegas un trabajo científico que demostraba que las especies de abejorros podían identificarse únicamente por el sonido de su zumbido. Registraron doce especies europeas distintas y, mediante un algoritmo de aprendizaje automático desarrollado por ellos mismos, lograron distinguirlas a partir de sus características acústicas. La repercusión sorprendió al investigador.

Marina Arbetman y Jožef Stefan buscando abejorros en los bosques de Puerto Blest Katrina P

“Hasta entonces la mayoría de mis trabajos eran sobre física del estado sólido”, cuenta. “Sabía que había gente investigando abejorros, pero no imaginaba que el interés fuera tan grande”. Pronto comenzaron a llegar pedidos de distintos lugares: “¿Pueden ayudarnos a identificar nuestras especies también?”. Tradicionalmente, los biólogos debían identificar abejas y abejorros mediante observación directa o capturando ejemplares, muchas veces sacrificándolos. Esta tecnología ofrece una alternativa mucho menos invasiva.

Arbetman lleva tres décadas estudiando abejas cerca del lago Nahuel Huapi en la estación científica de Puerto Blest. El parque sigue siendo uno de los pocos ambientes relativamente intactos donde ella y otros investigadores pueden confiar en encontrar B. dahlbomii.

Hace algunos años, su equipo instaló 12 dispositivos de monitoreo acústico desarrollados por Patrick Chwalek, investigador del MIT. Los equipos, conocidos como BuzzCams, registraron sonidos, temperatura, humedad y concentraciones de gases en 12 sitios diferentes durante seis días de marzo de 2024. Una aplicación especialmente diseñada permitía a los investigadores anotar observaciones en tiempo real y etiquetar los registros sonoros como correspondientes a especies nativas o invasoras.

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Luego los datos eran enviados a Gradišek para su análisis y para ampliar la base de datos. Cuantos más registros existen, mayor precisión alcanza el sistema para identificar especies únicamente por su zumbido.

“En general no hay muchos abejorros”, comenta. “Y ya era así cuando empecé el doctorado hace dos años”. Su hipótesis inicial era que eliminar sistemáticamente a las reinas fundadoras de B. terrestris permitiría reducir la cantidad de obreras y eventualmente desarrollar un método de control poblacional.

Los resultados no respaldaron esa idea. Los datos indican que la extracción de reinas no tuvo un efecto detectable sobre la abundancia de obreras, aunque ella sospecha que el experimento habría arrojado resultados distintos en un año con poblaciones más numerosas.

Actualmente lidera un proyecto de ciencia ciudadana para censar abejorros en Argentina. Pero también enfrentó dificultades: el financiamiento estatal previsto para dos años fue cancelado al cumplirse apenas el primero. Aun así, Campopiano y sus colegas continúan trabajando y evalúan crear una organización sin fines de lucro para conseguir recursos.

Carolina Morales y otros investigadores alertaron en 2013 sobre el avance del Bombus terrestris y su impacto sobre el abejorro patagónico; además de competir por recursos, el invasor puede transmitir parásitos, hongos y virus a las especies nativas Katrina Pyne

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Consecuencias del negocio de los polinizadores

Hoy, los arándanos en esta región del mundo representan sobre todo dinero. Y B. terrestris significa más arándanos, aunque esa relación sea discutible. Más arándanos equivalen a más ingresos.

La ecuación parece simple, pero la agricultura forma parte de un ecosistema. Y la salud de ese ecosistema sostiene la productividad alimentaria de formas que no aparecen reflejadas en los números de una sola cosecha. Quizás parte de esas ganancias debería destinarse a programas que ayuden a conservar el equilibrio ecológico.

Resulta inevitable imaginar un esquema similar a los fondos de compensación creados con aportes de la industria tabacalera: grandes empresas agroindustriales contribuyendo a financiar investigadores, organizaciones ambientales y productores que intentan sostener la biodiversidad y una producción de alimentos realmente sostenible.

Arbetman, Campopiano, Robinson y muchos otros integrantes del llamado “Equipo B. dahlbomii” pasan buena parte de su tiempo buscando fondos para reparar daños ecológicos que ellos no provocaron. Uno de sus objetivos es desarrollar programas de cría en cautiverio de reinas. Si logran acceder a más financiamiento, dicen, podrían generar una riqueza difícil de medir en términos económicos: conocimiento ecológico y un futuro más sostenible en el que el abejorro gigante vuelva a ocupar el lugar que le corresponde.

Creado por dos hermanos, uno de ellos biólogo marino, el objetivo consiste en restaurar el equilibrio ecológico de un paisaje degradado ayudando a que las plantas vuelvan a establecerse. Los jugadores representan distintas fuerzas de la naturaleza que influyen en la supervivencia de esas especies.

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Esta producción fue elaborada en una alianza periodística entre LA NACION y Biographic en conjunto con el apoyo de Pullitzer Center con la colaboración de Matías Avramow