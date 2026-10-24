Al menos dos muertos por un brote de meningitis detectado en un hospital de Mendoza

Un brote de meningitis fue identificado en un hospital privado de Mendoza y el Ministerio de Salud dispuso el cierre preventivo de los quirófanos de la institución. Dos de los cuatro pacientes confirmados con la enfermedad murieron y hay otros seis pacientes en observación por posible contagio.

Ocurrió en el Hospital Privado ubicado en la calle Mitre al 600, entre las avenidas Colón y Pedro Molina, en la ciudad de Mendoza, que tiene como principales pacientes a afiliados de PAMI.

Las autoridades sanitarias identificaron el brote luego de que dos personas se trasladaran el pasado miércoles a la tarde al Hospital Central con síntomas inusuales. Ambos pacientes contaron en sus consultas que fueron operados en octubre en el quirófano del Hospital Privado. También tenían coincidencias en relación a los preparativos para la cirugía como, por ejemplo, el tipo de anestesia, reportó el medio local MDZ.

Luego, identificaron a dos víctimas más. Dos de los cuatro pacientes fallecieron -uno en el Hospital Privado y otro en el Hospital Central.

El interior del Hospital privado de Mendoza tras el brote de meningitis Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza

Tras ello, el Ministerio de Salud y Deportes provincial inició un operativo junto con la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia.

Clausuraron el quirófano y farmacia del nosocomio y secuestraron material que se encontraba en la sala de operaciones: anestésicos, insumos, agujas, entre otros. También tomaron muestras para estudios de laboratorio y activaron protocolo para este tipo de escenarios, que incluye un registro de todos los pacientes que fueron operados en las inmediaciones y el análisis de los procedimientos quirúrgicos, anestésicos, antisépticos y materiales usados, reportó la prensa del gobierno provincial.

“En este marco, los especialistas siguen de cerca la evolución de pacientes vinculados al evento en estudio. Hasta el momento se han identificado cuatro casos confirmados de infección por Serratia marcescens en pacientes intervenidos quirúrgicamente en el establecimiento. Dos de estas personas fallecieron. Las autoridades sanitarias investigan las circunstancias clínicas de ambos fallecimientos y su relación con el evento infeccioso”, informaron en un comunicado oficial.

La meningitis puede estar causada por virus o bacterias y puede ser una enfermedad mortal SPL

Además, registraron que otras seis personas tuvieron intervenciones quirúrgicas en el lugar y, por ello, se encuentran bajo observación. Por el momento se desconoce si fueron expuestos a la enfermedad.

Desde el Ministerio informaron que no hay sospecha de contaminación con medicamentos y que el brote ocurrió solo en el quirófano.

Desde la cartera recomendaron que quienes fueron operados en el establecimiento durante octubre y tengan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez en la nuca, alteraciones del estado de consciencia y otros síntomas neurológicos realicen una consulta médica para su evaluación.

“El Ministerio lleva a cabo una búsqueda activa de otros pacientes potencialmente expuestos y una investigación microbiológica, analizando medicamentos, soluciones, instrumental y otros posibles vehículos de contaminación”, aseguraron.

Qué es la meningitis

La meningitis es una enfermedad que afecta directamente a la médula espinal y las membranas del cerebro a través de distintas bacterias entre las que se encuentran la denominada meningococo. Genera lesiones graves que pueden causar algún tipo de discapacidad en el paciente e incluso, en los peores casos, la muerte. El peligro de esta enfermedad es que puede desarrollarse velozmente, causando el fallecimiento de los pacientes entre las 24 y 48 horas.

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, al menos uno de cada diez pacientes muere a causa de esta enfermedad a pesar de haber recibido asistencia médica. Asimismo, uno de cada cinco pacientes que sobreviven a la meningitis puede presentar secuelas como trastornos de aprendizaje, pérdida de la audición y daño cerebral.

Es una enfermedad que afecta directamente a la médula espinal y las membranas del cerebro Zaharia Bogdan Rares - Shutterstock

La Sociedad Argentina de Pediatría establece que los niños menores de 5 años poseen un mayor riesgo de contraer meningitis, siendo los menores al año de vida los más vulnerables.

Uno de los mayores factores de riesgo en el contagio de esta enfermedad es la falta de vacunas en los niños dentro de los primeros seis años de vida. Es por ello que la mayoría de los casos se presentan en las primeras etapas del desarrollo infantil.

Sin embargo, existen otros agentes de contagio como la mucosa bucal, saliva o secreciones; la respiración o tos; la ingesta de alimentos o bebidas manipulados por personas infectadas; y la convivencia con alguien infectado.