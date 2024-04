Alerta de clima naranja: a qué hora deja de llover en Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Escuchar

Hace días que llueve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, hoy será el último día de precipitaciones intensas como las que se vieron el finde semana. Eso sí: algunas lluvias intermitentes pueden persistir hasta mañana. Por el momento, según los expertos consultados, aun rige la alerta naranja porque se espera que caigan en toda la jornada entre 60 y 80 milímetros de agua.

“Hasta la tarde de hoy inclusive, las lluvias pueden ser fuertes en el AMBA. Hacia la noche las lluvias pueden continuar pero ya muy debilitadas y de manera aislada. Para la madrugada de mañana no se esperan fenómenos en la zona del AMBA”, señala Matías Reinoso, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

#BuenDía Argentina ☔️



🌧️ Seguirán las #lluvias en el este y centro del país, y norte de Patagonia.



🌬️ Se intensificarán los #vientos en la franja central de Argentina.



🌡 Tmáx °C

Norte 20-28

Centro 13-25

Sur 14-23



+ info:https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/I9Q1aRqxBQ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) April 15, 2024

Si bien mañana no se esperan precipitaciones, sí es esperable que haya ráfagas de viento desde el Noroeste que podrían alcanzar los 60 Km/h. Además, la temperatura mínima retrocederá hasta los 17 grados, mientras que las máximas rozarán los 21 grados.

Para el miércoles volverá a salir el sol en el AMBA, aunque habrá algunas ráfagas de viento. Se espera que el comienzo del día sea más fresco, con una mínima de 15 grados, el cielo ligeramente nublado y viento moderado del oeste.

Para el jueves bajará aún más la temperatura. El termómetro podría descender hasta los 13 grados y la máxima podría llegar a los 23 si ingresa el viento del norte y el cielo se mantiene despejado.

¿Qué significa el alerta naranja?

Cindy Fernández explica que los colores representan el nivel del alerta correspondiente a la situación pronosticada, bajo el criterio de los umbrales meteorológicos para cada región. Cada color hace referencia al grado de severidad que pueden presentar los fenómenos previstos.

“Naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10% de los niveles de alerta que se emitan sean de este color. Este tipo de alertas son superadas solo por las alertas rojas, que se emiten cuando se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Este caso está reservado para situaciones muy particulares en donde la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico, por lo que esperamos que a este nivel de alerta surja en el 1% de los casos o menos”, indica Fernández.

En el otro extremo, las alertas más leves son las verdes y amarillas. “Con las alertas verdes no se esperan fenómenos que impliquen riesgos. El verde indica que no hay amenazas y será el color con el que también se represente el cese de una situación adversa. Mientras que la amarilla advierte por fenómenos con capacidad de daño o riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90% de los alertas emitidos. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta”, detalla Fernández.

