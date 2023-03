Alerta dengue: cuáles son las estrategias de las escuelas frente al aumento de casos

escuchar

“Cubrirse de repelente y rogar que hayan fumigado el colegio es lo único que se puede hacer”, posteó una usuaria en Twitter. Mensajes de este tipo se replican en esa red social y evidencian la preocupación de los padres frente al accionar de las escuelas ante el aumento de casos de dengue en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mientras, las escuelas públicas y privadas apuran estrategias para sobrellevar la situación, como el envío de comunicados a las familias para que refuercen las pautas de higiene y usen repelente y la elaboración de materiales de trabajo específicos sobre la problemática.

En el Instituto San Felipe Neri, por ejemplo, ubicado en Mataderos, el barrio que se convirtió en el mayor foco del brote de dengue en la ciudad, las autoridades dijeron a LA NACIÓN que el fin de semana realizaron una desinfección y enviaron mensajes a las familias para recomendar que los estudiantes usen repelente.

A pocos kilómetros de allí, en el Instituto Shonthal, ubicado en Flores, los representantes dijeron que si bien no tenían planificado realizar una fumigación este año, después de conocer la situación epidemiológica, decidieron hacerlo y enviar una nota para que cada familia tome medidas de protección.

Desde el Ministerio de Salud afirman que la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los potenciales criaderos de mosquitos Télam Agencia de noticias

Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña, señalaron que no están fumigando, entregando repelente ni dictando charlas puntuales sobre el tema, pero que sí están enviando comunicados a las escuelas y a las familias para concientizar y recordar las pautas de higiene. “De todas maneras, en las clases de biología o ciencias naturales se aborda el tema”, dijeron.

Además, explicaron que el miércoles pasado, a partir del marcado aumento de casos de dengue y chikungunya registrado durante la semana del 9 al 17 pasados, la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica difundió un documento con información relevante respecto a la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya, para que cada escuela trabaje con él según considere.

“Es un archivo de trabajo dirigido a docentes. Algunos lo imprimen y lo pegan, otros lo comentan en clase, depende de cada uno. La idea es que los docentes cuenten con información y puedan hablar del tema”, indicaron.

En el documento se explican los síntomas, los ambientes donde se desarrolla el mosquito Aedes agypti y las pautas de prevención que se pueden tomar, entre otros aspectos.

Patricio Villegas, referente de la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) de la ciudad y apoderado del Instituto Rosa Anchorena de Ibáñez –ubicado en Constitución–, señaló que, en general, las medidas que han tomado las escuelas de las zonas más afectadas son: fumigar, eliminar el agua estancada en parques y bebederos y fomentar el uso de repelente. “Más allá de eso no se puede hacer mucho. Creo que debería hacerse una fumigación general con avionetas, pero eso es un tema de los gobiernos”, agregó.

En la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección General de Cultura y Educación, afirmaron no tener información sobre el tema y recomendaron consultar con el Ministerio de Salud de la jurisdicción. Según esta última cartera, desde el inicio del año se reportaron más de 9000 casos de dengue, de los que más de 4500 fueron notificados en la última semana.

Aunque hay casos dispersos en todo el país y circulación viral en 13 jurisdicciones, se observó una fuerte concentración en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en las comunas 9 (Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda) y 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita).

Consejos

En su página web, el Ministerio de Salud de la Nación publicó las siguientes recomendaciones:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos)

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas)

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera

También es importante para prevenir las picaduras del mosquito:

Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase

Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales

“Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito y la aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que no se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos”, agregaron desde el Ministerio de Salud nacional.

Temas SaludDengue