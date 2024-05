En la ciudad, hay precipitaciones desde el viernes pasado; en algunas zonas hay 50 centímetros de nieve acumulada; en ciertos barrios, por la caída de ramas, se interrumpió el servicio eléctrico

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con cerca de 50 centímetros de nieve acumulada en algunos barrios, continúa en esta ciudad la alerta naranja que rige desde el viernes pasado y desde Protección Civil solicitan que las personas no salgan de sus domicilios salvo por extrema necesidad.

Por las condiciones climáticas, ayer a la tarde, el Consejo Escolar Bariloche tomó la decisión de suspender hoy las clases en todos los turnos “para preservar el cuidado de toda la comunidad educativa”, y la medida regirá también para mañana. Además, el Centro Administrativo Provincial de Bariloche comunicó que se suspenden las actividades y atención en las oficinas de las diversas reparticiones públicas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Bariloche Marcelo Martínez

La caída de nieve comenzó el viernes y siguió con fuerza durante el fin de semana, incluso esta madrugada. Hoy la ciudad y sus alrededores experimentaron nevadas y precipitaciones leves. La temperatura máxima no superará los 3ºC, con una mínima de 0ºC. Para mañana y pasado, se esperan máximas de 4°C o 5ºC, con mínimas que irán bajando hasta los -2º C.

Si bien en los últimos años se han registrado nevadas en abril y mayo, han sido de menor intensidad. Además, las temperaturas actuales están por debajo del promedio para esta época del año. En ese sentido y frente a una ciudad cubierta de blanco, se habla de una nevada histórica para el mes de mayo, al tiempo que los locales repiten: “Nos robaron el otoño”.

“Nos robaron el otoño”, se escucha en las calles de Bariloche Marcelo Martínez

Trabajos

Por la caída de ramas y árboles, el temporal dejó sin luz a varios barrios de la ciudad entre el sábado a la tarde y el domingo por la madrugada. Algunos cortes de energía también se registraron esta mañana. Las delegaciones municipales y Vialidad Nacional trabajaban en el despeje de calles y rutas desde las 4 de hoy.

Además, por la contingencia climática y la acumulación de nieve en la pista, el aeropuerto de Bariloche permanecerá hoy cerrado al menos hasta las 17. Fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 señalaron que –en el marco de la activación del Operativo Nieve en la terminal local– cuatro vuelos que estaban programados para llegar a Bariloche arribarán en cambio a Neuquén. Otros servicios fueron demorados más de siete horas, mientras que ocho partidas se derivaron al aeropuerto de Neuquén.

Varios autos y camiones quedaron varados anoche en la rotonda que conduce al aeropuerto. Además, a pocos kilómetros de allí, en otra rotonda de ingreso a la ciudad, se cayó un poste telefónico, que quedó colgado de unos cables eléctricos.

Piden a los habitantes que solo salgan de sus casas por extrema necesidad Marcelo Martínez

Cortes y restricciones

El cerro Catedral, el centro de esquí de la ciudad, no abre hoy al público. En los últimos días y para disfrutar de las primeras nevadas de la temporada, estuvo operando el cable carril, que permite acceder hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, según informaron desde Catedral Alta Patagonia, la acumulación de nieve en la base del cerro es ahora de 90 cm, mientras que en el sector superior alcanza los dos metros. “Es muy importante recordar que la montaña está cerrada para todo tipo de actividades: esquí, esquí de travesía, snowboard, trekking, etc. Hay máquinas trabajando y las condiciones de seguridad no están dadas para la práctica de esos deportes”, indicaron.

En tanto, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre de la Secretaría de Protección Civil de la provincia alertó hoy a la comunidad por fuertes y persistentes nevadas en los departamentos de San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco. De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan valores de nieve acumulada de más de 70 cm. En zonas más bajas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y agua nieve.

Por la caída de nieve, piden circular con precaución Marcelo Martínez

“Por la acumulación de nieve hay cortes preventivos de caminos y rutas, además de múltiples actividades suspendidas. Habiendo evaluado el estado de transitabilidad de la calzada, se determinó que no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para la circulación”, indicaron desde la Secretaría de Protección Civil rionegrina.

A su vez, el paso internacional Cardenal Samoré, que conecta con Chile, permanece cerrado para todo tipo de vehículos. En rutas, es obligatoria la portación de cadenas. También rigió un cierre preventivo de la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón hasta las 9 de hoy. Por la baja adherencia en calzadas, resulta clave evitar viajar en horario nocturno. Y en algunos caminos de ripio del Parque Nacional Nahuel Huapi –que ahora están cubiertos de nieve– solo se permite la circulación en vehículos 4x4.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project