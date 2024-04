Alerta naranja en Buenos Aires y otras cinco provincias: tormentas fuertes y posibilidad de granizo

Escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas que podrían incluir ráfagas de vientos y caída de granizo para Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y parte de Santa Fe, Misiones y Chaco. También, dio aviso de que Formosa, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut podrían verse afectadas por tormentas de menor magnitud.

Según advierte el SMN, el aviso renovado después de la medianoche advierte a la población por posibles tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ante el alerta por tormentas, el organismo sugiere que los ciudadanos sigan una serie de recomendaciones para mantenerse protegidos durante el fenómeno:

Alerta por vientos

Al mismo tiempo, la costa de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Catamarca, el sur de la provincia de San Luis y el oeste de la provincia de Neuquén se ven afectadas por una alerta amarilla por vientos fuertes, que alcanzarán velocidades de entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Frente a esto, se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por las autoridades.

