Desde las tres hasta las nueve, cayeron 180 milímetros (mm) en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos y alrededores. La intensa lluvia en tan breve lapso, provocó el anegamiento de calles y cortes de energía. Cuatro barrios debieron ser evacuados por la mañana. A pesar de que regía una alerta naranja, en la zona no esperan tanto volumen de agua. La ciudad ya había sido golpeada el viernes por la noche por ráfagas de vientos de 100 km/h que causaron voladuras de techos, caídas de árboles y de cables de media y alta tensión. Como consecuencia de ese temporal, se conoció ayer que un hombre murió electrocutado.

“Estaba pronosticado, pero cayó más”, afirmaron fuentes del municipio. Según manifestaron, entre las cinco y las nueve fue el lapso en que las precipitaciones fueron más abundantes. “En San Nicolás llovió 187,2 mm. Como referencia, el año pasado llovió solo 113 mm; este mes lleva acumulado 279 mm”. En el partido la última precipitación de esas características que recuerdan fue una de 2017 que causó inundaciones en la localidad de La Emilia y desbordamiento de arroyos. “En aquel momento, a lo largo de casi una semana de lluvias llegaron a caer alrededor de 300 mm”, señalaron.

En la zona sur de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires regía ayer una alerta naranja, que para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La calle A. Díaz de San Nicolás de los Arroyos, inundada Gentileza (Nozzi)

Al no haber estación meteorológica en San Nicolás, el SMN no cuenta con registros de los 180 mm que informó el municipio. Sin embargo, dado el sistema vigente de lluvias intensas, no lo descartan: “Son valores posibles para la situación meteorológica que se estuvo dando. Antes del evento, sosteníamos que en esa área podían caer entre 100 mm y 200 mm. Según nuestros registros, cerca de esa zona cayó entre 100 mm y 150 mm, pero las lluvias fueron muy desparejas y es posible que haya caído ese volumen de agua”.

Algunas secuelas de lo acontecido el viernes, se sumaron como ingredientes para agravar inundaciones de calles de la ciudad hoy: las ramas y los restos de árboles que habían caído el temporal pasado obstruyeron desagües y provocaron el anegamiento de calles en los barrios California, Virgen del Rosario, Colombini y Virgen de Luján. “Cincuenta familias debieron ser evacuadas durante la mañana. Estimamos que por la tarde podrán ir volviendo, en la medida que hacia la tarde vaya bajando el agua”, afirmaron desde el municipio.

El servicio de energía eléctrica también se vio afectado. Los arreglos que se habían hecho luego de la tormenta del viernes, no resistieron el caudal de lluvias de la madrugada y ante eso, algunas localidades del partido estuvieron sin luz. “La zona desde la autopista hacia las delegaciones estuvo seis horas sin energía, pero eso ya se está resolviendo”, indicaron fuentes de la intendencia.

Destrozos en la Expoagro

El viernes, ya terminada la feria Expoagro, el partido de San Nicolás se vio afectado por ráfagas de 100 kilómetros que provocaron la voladura de techos, el colapso de stands de la muestra, y la caída de árboles y de cables de media y alta tensión. La combinación de elevadas temperaturas, baja presión y vientos fuertes propiciaron el fenómeno, que, según los expertos, es frecuente en la zona y en gran parte del país.

Después del temporal del viernes, solo llovió un poco a la madrugada del lunes y días de calor. Ayer la sensación térmica de la ciudad alcanzó los 46°C.

La lluvia torrencial terminó a las nueve y luego no volvió a llover. Por la tarde, se despejó.