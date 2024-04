Alerta por tormentas para el AMBA y otras tres provincias

Escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles una alerta amarilla por tormentas que rige para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dos provincias: Santa Fe y Corrientes. Mientras que para Entre Ríos se emitió una alerta naranja por lo que se espera que las lluvias puedan ser más severas.

Durante la jornada en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera que la mayor cantidad de precipitaciones suceda durante la mañana y que por la noche el caudal disminuya. Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Información actualizada el 03 de abril de 2024 a las 02:00 h

Información actualizada el 03 de abril de 2024 a las 02:00 h

La municipalidad de La Plata emitió un aviso al respecto y recomendó a la población que se resguarde en lugares seguros. “Durante la mañana y primeras horas de la tarde del miércoles 3 tendremos chaparrones y tormentas de variada intensidad en La Plata, algunas podrían ser fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo, por tal motivo el Nivel de Atención del Riesgo será AMARILLO”, precisaron.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde del miércoles 3 tendremos chaparrones y tormentas de variada intensidad en La Plata, algunas podrían ser fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo, por tal motivo el Nivel de Atención del Riesgo será AMARILLO.

Cabe recordar que el sistema de alertas del SMN es de carácter preventivo e informa sobre la posible ocurrencia de fenómenos. En el caso del nivel amarillo, se trata de sucesos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, se verán afectadas por vientos de variada intensidad.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

No estacionar los vehículos bajo los árboles

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible

