“Ataque de roedores gigantes”, la polémica por los carpinchos llegó a la prensa internacional

Tras la polémica por el reclamo de vecinos de Nordelta, donde la población de carpinchos no para de crecer, dirigentes del plano político y económico se han manifestado en busca de soluciones a la disputa. La discusión escaló tanto que hasta la prensa internacional se hizo eco de la controversia.

“¿Ataque de roedores gigantes o guerra de clases? Los ricos de Argentina irritados por nuevos vecinos”, tituló el diario británico The Guardian, para referirse a la discusión de los carpinchos.

En el texto del reconocido medio, se reflejó la situación de los roedores acuáticos con citas al artículo publicado por LA NACION, que habló con Gustavo Iglesias, uno de los vecinos afectados por la presencia de los animales.

“Suelen tener hasta seis crías por camada. Comen kilos de vegetación por día; esto no solo hace que muchas veces destrocen los jardines, sino que el excremento también pasó a ser un problema. La Dirección de Flora y Fauna no nos deja ni tocarlos, igual tampoco queremos que le pase nada a ningún carpincho, pero la situación es insostenible y por ahora las autoridades no nos dieron una solución. Queremos que les den un tranquilizante y los trasladen hacia otro lugar”, dice Iglesias.

The Guardian describe que Nordelta, construido sobre los humedales del Paraná, ahora tiene a la naturaleza “en lucha” contra los residentes. En este sentido, la publicación británica remarca la polarización política en la Argentina, hasta en la discusión por los carpinchos.

Carpinchos en Nordelta

“En la Argentina políticamente polarizada, los peronistas ven a Nordelta como el enclave de una clase alta ansiosa por excluir a la gente común, y con ironía algunos han retratado a los carpinchos como una vanguardia roedora de la lucha de clases”, destacaron en el artículo.

El carpincho es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Puede medir hasta 1,30 metros de largo y los adultos llegan a pesar 60 kilos. Son gregarios y viven en grupos de 10 a 20 animales, en los que siempre hay un macho dominante que controla un territorio, que suele ser de entre cinco y 20 hectáreas. Son anfibios y se alimentan de la vegetación.

El ataque a un perro, el origen de la disputa

En Nordelta, en el municipio bonaerense de Tigre, la población de carpinchos no para de crecer, trajo problemas para vecinos, como parques destrozados y mascotas heridas.

Ese fue el caso de la perra Oreo, una schnauzer mini que una mañana salió al jardín y terminó entre los dientes de un carpincho. Así lo relató Myriam Couriel, que es la dueña y vive en el barrio Las Glorietas, en Nordelta: “Escuché gritos desgarradores. Me asomé por la ventana y vi a un carpincho con Oreo en la boca. Había dos; creemos que eran un macho y una hembra y ella estaba embarazada, por lo que el macho la defendió, aunque no sé de qué porque Oreo no hizo nada. Luego yo salí y los carpinchos se escaparon al lago”.

La perra terminó con heridas en el estómago y las patas traseras. Llamaron inmediatamente a una veterinaria que llegó a los pocos minutos y la pudo asistir, pero ahora Oreo está aterrada y no quiere salir al jardín. Aunque el temor más grande de los vecinos es que los carpinchos puedan atacar a algún niño, algo que aún no sucedió.

