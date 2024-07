En el Obelisco: convocan a una marcha federal para pedir por Loan y “por todos los niños desaparecidos”

Escuchar

Después de 45 días sin novedades sobre Loan Peña, el niño de Corrientes que fue visto por última vez el 13 de junio, la Red de Infancia Robada convoca a una marcha federal para pedir por el pequeño de cinco años “y por todos los niños desaparecidos”. La manifestación, que se llevará adelante el domingo a las 16 en diversos puntos del país, tendrá como punto de concentración principal al Obelisco.

La entidad difundió la convocatoria a través de las redes sociales, donde una de las encargadas de dar a conocer el mensaje fue la hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red e integrante de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas. La religiosa grabó un video que se publicó en Instagram, donde invita a la comunidad en general a sumarse al reclamo.

“La red de infancia robada convoca a todos los argentinos a la marcha federal a realizarse por Loan y todos los niños desaparecidos en cada aforo de las provincias. En Buenos Aires, nos reunimos en el Obelisco el domingo próximo a las 16 horas”, se escucha en la grabación.

El rastro del niño se perdió hace 41 días. El chico había llegado a caballo con su papá, José Peña, a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal, zona rural de Nueve de Julio.

Frente a la ausencia, la primera versión indicaba que el pequeño se había perdido durante una excursión a un naranjo a unos 600 metros de la casa de Catalina, donde Loan habría llegado junto a su tía Laudelina Peña, el esposo de ella, Bernardino Antonio Benítez, y una pareja amiga de él integrada por, Daniel Ramírez, conocido como “Fierrito”, y Mónica Millapi. Ninguno de los adultos pudo explicar en qué momento el menor se alejó del grupo, en el que también había otros niños.

Para la búsqueda de su paradero, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, “un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en ‘Alto Riesgo Inminente’, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”.

Desde el comienzo de la causa, Pelloni se mostró muy activa y cuestionó los procedimientos realizados. “Acá se hizo todo mal: lo primero que había que mirar era a la familia y luego a su círculo más cercano. Había que mirar desde un primer momento a todos los que aparecen en la foto de aquel almuerzo del 13 de junio”, señaló en declaraciones a LA NACION.

Para ella, la pesquisa inicial enfocada en la desaparición del niño en el campo de la familia, en El Algarrobal, “fue un desborde de fuerzas, un rastrillaje enorme para encontrar al niño sin haber iniciado una investigación”. Además, cree que que para que sucedan casos como este “hay mucho dinero de por medio”.

“Esto no puede funcionar si no hay un encubrimiento total de aduanas, de la policía, de la justicia, de la política. No olvidemos lo que terminó pasando con la detención del comisario Walter Maciel (ex jefe de la Comisaría de 9 de Julio), que plantó pistas y encubrió movimientos. Están implicados el exmarino Carlos Pérez y su mujer, Victoria Caillava, que era funcionaria municipal. Por eso creo que mientras no erradiquemos la corrupción en el país, el narcotráfico, vamos a tener todos estos problemas tan gigantes que nos ocurren todos los días”, sentenció hace un mes.

LA NACION