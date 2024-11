Ataque en el golf de Pinamar: qué decisión tomaron la Justicia y el club contra los dos agresores acusados

MAR DEL PLATA.— Mientras vecinos coordinaban y avanzaban desde esta mañana con una mateada a modo de escrache que prometía extenderse hasta la tarde, la justicia dispuso como medida inicial una restricción de acercamiento para la pareja de golfistas acusada de atacar a golpes a una mujer que, con una amiga, descansaba a la sombra de los árboles que acompañan el recorrido de juego de uno de los hoyos de la cancha de golf de Pinamar.

El fiscal Juan Pablo Calderón recibió la denuncia de la víctima y avanza con la investigación del caso que, en principio, tiene como primeras constancias y elementos de prueba en el expediente un informe médico que da cuenta de las lesiones sufridas por Silvia Lopresti, la denunciante de 61 años.

A la par, Links Pinamar, el club de golf donde ocurrió el incidente, decidió suspender a los dos golfistas involucrados hasta que la institución considere que cuenta con toda la información de lo sucedido.

Fuentes judiciales destacan que la mujer presenta, de acuerdo al primer reconocimiento médico, un hematoma en la cabeza, uno en antebrazo y otro en el hombro. La misma víctima ha hecho circular imágenes con los hematomas que se le generaron. Ese informe iba a ser actualizado. Se esperaba que en las próximas horas se cite a los denunciados para afrontar la indagatoria, bajo cargos de lesiones leves.

Las denuncias, según confirmó Lopresti, las hizo contra Mariano Girini y Celeste López. Contra ellos abrió una acción penal por las lesiones sufridas. “Me pegaron como a una rata”, aseguró.

Lopresti ha hecho público el caso, con lo que amplió en buena medida lo que se advierte en un video que registra la persona que la acompañaba. En esas imágenes se la ve tendida en el piso, mientras la pareja se aleja a los gritos y con algunas expresiones de tono racista. Esa grabación, tomada por un tercero, también está incorporada a la causa judicial.

La mujer es residente de City Bell, en cercanías de la ciudad de La Plata, pero tiene su propia vivienda en Pinamar. Contó que es un dúplex en el que se aloja cuando llega a la costa con fines de descanso. En esta oportunidad había ido a disfrutar del entorno de tranquilidad que propone el campo de golf.

Links Pinamar está en la zona norte de esta ciudad y si bien es un club privado, en su perímetro tiene viviendas particulares cuyo fondo da al campo de golf.

El incidente que denunció Lopresti, según se pudo conocer, se dio a la altura del hoyo 7. Desde Pinamar Links confirmaron a LA NACION que se enteraron de lo ocurrido por publicaciones periodísticas y en redes sociales y que, a partir de allí, evaluaron primeros pasos.

Como primera decisión se identificó a las personas acusadas de esta agresión y decidieron suspenderlas, por lo que no podrán volver a jugar en esas canchas hasta tanto se aclare el hecho de violencia que los involucra como supuestos provocadores del incidente.

“Ante las consultas recibidas por el hecho acontecido en nuestra cancha entre una jugadora, un jugador y una persona que se encontraba en las instalaciones, queremos compartir con nuestra comunidad que desde que tuvimos conocimiento del hecho se ha tomado la decisión de suspender el uso de la cancha a estos jugadores hasta que contemos con toda la información sobre el caso”, expresaron en un comunicado difundido desde sus cuentas en redes sociales.

También advierten que se comunican estas medidas a la Asociación Argentina de Golf y a la justicia. Si bien no se trata de un episodio que involucre a jugadores por algún tipo de disputa en marco de la competencia, la intención es que la entidad madre de este deporte tenga un primer informe claro de lo acontecido.

En ese mismo comunicado fueron claros en que Links Pinamar “no cuenta con socios pero recibe jugadores de todo el país y del mundo” y aclaró que así son recibidos quienes “practican este deporte con la ética y reglas que caracterizan esta actividad deportiva donde no son tolerados ni la violencia ni el racismo, ni cualquier agravio”.

Lopresti reconoció que advirtió cierta intencionalidad de los golfistas agresores porque las pelotas que lanzaban pasaban muy cerca de ella y demasiado rápido entre un tiro y otro. Por eso sospechó que estaban buscando impactarla o intimidarla para que se alejara del lugar.

La versión que dio en los medios y que incluso volcó en tribunales es que se intentó acercar a la mujer golfista sobre las reglas del golf. “De la nada me pegó en la cabeza y me dejó atontada, el palo lo partió en la cabeza y me pegó luego con otro palo”, aseguró.

Los dos acusados son propietarios de una farmacia en Pinamar. Frente a ese comercio se organizaba esta convocatoria para repudiar su actitud. La actividad se extendería hasta última hora de esta tarde.

