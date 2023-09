escuchar

Dos autos chocaron esta mañana en la Autopista Panamericana y como consecuencia del impacto uno de los vehículos volcó sobre el carril central de la autovía. Al menos una persona resultó herida y la Policía realiza un corte en la traza mientras se llevan a cabo las tareas de rigor en el lugar.

Según informó LN+, la colisión entre los rodados se produjo en circunstancias que se investigan en el kilómetro 22, a la altura de Camino Real, sentido a Capital. A raíz de la misma, uno de los autos sufrió destrozos en la parte frontal y quedó detenido a un costado de la Panamericana, en tanto que el segundo terminó dado vuelta en medio de la autovía.

VUELCO EN #PANAMERICANA 💥

Chocaron 2 autos. Uno quedó neumáticos al cielo en el carril central en km 22, altura Camino Real sentido Capital.

Congestión desde 202.https://t.co/LjWd3dIZ2b

📲 @MarianaContar pic.twitter.com/ABGUzqrgVJ — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) September 6, 2023

A la escena se trasladó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió a uno de los conductores, que resultó herido. Mientras tanto, personal policial desviaba el tránsito en la zona a la espera de que se realicen las pericias tendientes a esclarecer la dinámica del choque y de la posterior remoción de los vehículos siniestrados, por lo que se registraban demoras para circular.

En declaraciones a C5N, Alejo, el dueño del auto que volcó, relató: “Venía de grabar en Escobar, yo hago música. Venía tranquilo, a 85 km/h y solo por el medio de la autopista. Fue un segundo y sentí el golpe de atrás, un golpazo. No entendía nada, empecé a colear con el auto para todos los costadas y empecé a volcar”.

Tras ello reflexionó: “Muy pocas veces me pongo el cinturón de seguridad y hoy no sé por qué lo hice y no venía con mi familia. Tuve un Dios aparte, como quien dice. El auto quedó patas para arriba, todo dado vuelta. Nunca estuve tan cerca de la muerte”.

Luego del choque, el hombre contó que tuvo dificultades para salir del vehículo, ya que quedó “todo aplastado” en su interior. “Salí como pude y me quedé tirado, porque sufrí algunos cortes. No entendía nada. Al otro auto lo frenó el guardarraíl y como pude me acerqué a ver cómo estaba la persona, que es de mi edad. Le dije: ‘Loco, qué hiciste, no me mataste de pedo’, y no le entendía lo que hablaba el pibe, no coordinaba. No sé si se durmió o estaba bajo alguna sustancia”, recordó y agregó que poco después “se lo llevaron en la ambulancia” con heridas de diversa consideración.

