Autopsia digital: el estudio inédito que podría transformar las investigaciones forenses en la Argentina

Por primera vez, hicieron una tomografía computada posmortem en un hospital bonaerense para constatar una muerte súbita; un protocolo provincial de 2024 autorizó el uso de técnicas de diagnóstico por imágenes sobre cadáveres

La realización de una tomografía computada posmortem en un hospital bonaerense abrió una nueva posibilidad para las investigaciones médico legales en la Argentina. El procedimiento –conocido como autopsia digital, virtual o virtopsia– permite obtener información sobre las posibles causas de una muerte mediante estudios por imágenes y sin recurrir, en una primera instancia, a una autopsia convencional.

De acuerdo con el Ministerio de Salud bonaerense y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que trabajaron en la preparación de la práctica, se trató de la primera autopsia por tomografía computada realizada en el país.

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El estudio se hizo en el Hospital Provincial Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano, en San Martín, como parte de una investigación judicial por el fallecimiento de un varón de 20 años que vivía solo en la zona norte del conurbano bonaerense. La medida fue dispuesta por el fiscal Gastón Larramendi, a cargo de la Fiscalía Vicente López Oeste, y contó con la autorización de la madre del joven. Se buscó determinar si, efectivamente, la causa había sido muerte súbita.

Nicolás Rodríguez, director del hospital y especialista en diagnóstico por imágenes, explicó en diálogo con LA NACION que la familia había solicitado que ese proceso se hiciera con la menor intervención posible sobre el cuerpo, de acuerdo con sus preceptos religiosos. En el lugar, siguieron el procedimiento el propio fiscal, integrantes de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, autoridades sanitarias provinciales y representantes de AMIA.

Rodríguez explicó que la técnica permite observar diferentes tipos de lesiones. “Con un tomógrafo se pueden detectar lesiones, fracturas, signos de hemorragia cerebral, embolias en vasos o acumulación de aire en la pleura (signo de un traumatismo provocado por un arma blanca o de fuego), además de lesiones en la columna cervical. Es una aproximación que hace descartar muchos elementos”, sostuvo.

Más allá de eso, aclaró que la realización de una tomografía no reemplaza “automáticamente” una autopsia convencional. “Si el fiscal considera que hay elementos para insistir en que la causa fue un homicidio, podría pedir una autopsia tradicional”, afirmó el profesional.

La tomografía computada con reconstrucción tridimensional supera a la resonancia en la resolución de las imágenes óseas Shutterstock

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La autopsia digital se realizó con un tomógrafo computado con capacidad de reconstrucción tridimensional. El cuerpo fue colocado en una bolsa mortuoria hermética que no interfiere con el estudio forense antes de ser introducido en el equipo.

“Se hace en un tomógrafo convencional, disponible en centros de salud, con reconstrucción 3D ósea que permite observar fracturas y también órganos, así como determinar si hubo lesiones, cortes o la presencia de cuerpos extraños, como balas, proyectiles o perdigones. Algo muy interesante es que esa reconstrucción tridimensional permite seguir el trayecto de una lesión. Es más sencillo y rápido que la autopsia habitual”, señaló Rodríguez.

Indicó, además, que la tomografía puede utilizarse para realizar punciones guiadas y obtener muestras de órganos o tejidos para analizar en el laboratorio.

Otra ventaja es que las imágenes obtenidas pueden conservarse en formato digital y se pueden rever cuantas veces se necesite durante una investigación o tiempo después.

El procedimiento se realizó bajo un protocolo provincial que desde 2024 autoriza a fiscales y médicos forenses en Buenos Aires a utilizar técnicas de diagnóstico por imágenes sobre cadáveres. El documento lleva la firma del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

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“Este procedimiento es innovador en el país”, dijo Nicolás Kreplak, ministro de Salud provincial. El funcionario presenció el estudio junto con el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino. Con ellos, estuvo Eliahu Hamra, Gran Rabino de AMIA. El Superior Rabinato de la República Argentina, que funciona en la sede de la mutual israelita, impulsó el uso de la autopsia virtual.

Múltiples posibilidades

Para Hamra, si bien la utilización de la tecnología empleada es más reciente en las investigaciones posmortem, en la Argentina es una novedad. “Desde el punto de vista médico –señaló a través de un comunicado difundido tras el estudio–, el procedimiento se basa en una tecnología ampliamente utilizada en medicina: la tomografía computada, un estudio habitual que realiza un profesional técnico. La innovación radica en su aplicación como una herramienta que puede contribuir al esclarecimiento de las causas de una muerte sin recurrir, cuando las circunstancias lo permiten, a una autopsia convencional”.

Durante el procedimiento, que contó con la presencia del fiscal que lo autorizó, estuvieron presentes (de izq a der) Jonatan Konfino, subsecretario de Políticas de Cuidado en Salud bonaerense; Nicolás Rodríguez, director del Hospital Provincial Zonal Manuel Belgrano, y Eliahu Hamra, Gran Rabino de AMIA Gentileza AMIA

Desde la AMIA, recordaron que el Rabinato trabajó también con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incorporar el uso de imágenes posmortem en las directrices de actuación judicial. En diciembre del año pasado, hubo un encuentro entre representantes religiosos de las comunidades judía e islámica con el juez Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal, y autoridades del Cuerpo Médico Forense. Hamra fue uno de los participantes. Hablaron sobre el protocolo que ese cuerpo médico había aprobado en febrero de 2025 para el uso de las autopsias mínimamente invasivas, utilizadas durante la pandemia de Covid con cadáveres positivos para la infección.

“Acercamos información sobre esta tecnología, sus posibilidades y las experiencias internacionales en su utilización, así como para asesorar en la elaboración de protocolos que permitan avanzar en su implementación y compatibilizar las necesidades de la investigación judicial con el respeto por la dignidad del fallecido y las convicciones de sus familias”, detalló, ahora, Hamra.

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En la reunión con Rosatti, el director médico de la Morque Judicial, Santiago Maffía Bizzozero, había expresado el interés de sus colegas de que el procedimiento virtual “se pueda aplicar en todos los casos”. La ventaja que señaló en ese momento fue que “permiten incluso inspeccionar áreas de difícil acceso en la manipulación” de un cuerpo.

Mientras que las posibilidades de estos estudios por tomografía computada o resonancia magnética son innumerables si se tienen en cuenta las innovaciones que se están incorporando a la práctica médica, los casos en los que Rodríguez consideró que podría ser más limitada su utilidad son aquellos en los que existen indicios o signos de violencia durante el reconocimiento forense inicial del cuerpo y la escena, o cuando el tamaño o el peso del cuerpo exceden la capacidad de los equipos disponibles.

El profesional explicó que la ventaja de la tomografía es que proporciona alta resolución de las estructuras óseas y la de la resonancia es que permite estudiar mejor los órganos y el cerebro. Pero la disponibilidad de ambos equipos marca una diferencia mayor: no hay tantos resonadores instalados como tomógrafos, según explicó el profesional. “Con la reconstrucción 3D tomográfica se podría evaluar, por ejemplo, el trayecto de un proyectil, lugar de entrada y salida, además de qué órganos o tejidos lesionó, sin tener que intervenir en el cadáver. Eso mitiga el dolor de la familia, disminuye los costos de los estudios médico forense y acelera los resultados o las decisiones durante una investigación”, consideró el director del hospital de San Martín.

Lo mismo se aplica al caso de infecciones, como la tuberculosis, que afectan a algún órgano, además de que deja abierta la posibilidad de realizar una punción guiada por imágenes para obtener una muestra y estudiarla, según refirió en lo que podría transformar las investigaciones en el país.

“Fue una experiencia de mucho aprendizaje y puede marcar un comienzo de aplicación que depende de cada fiscal”, opinó Rodríguez. La preparación demoró alrededor de 10 minutos y la autopsia, otros 20, en los que se buscaron lesiones o fracturas. “Por ser la primera vez, y sin la experiencia en estudios posmortem como en otros países, fue rápido y proporcionó la información que el fiscal necesitaba”, concluyó el médico.

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