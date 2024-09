Avalancha en Bariloche: la Justicia investiga el rol de los sobrevivientes en la tragedia

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Pocas horas después de la avalancha que este miércoles arrastró a tres personas en el cerro López, la información oficial dio cuenta de las identidades de dos de las víctimas: Andrea Marshall, la turista escocesa de 27 años que murió en el desprendimiento, y Augusto Gruttadauria, el joven que permanece internado tras haber estado sepultado más de 10 horas bajo la nieve. Sin embargo, el nombre de la tercera persona que participaba de la salida de esquí de travesía trascendió recién hoy. Según el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que investiga si hubo “una potencial conducta criminal” en el caso, se trata de Christian Javier Erausquin, de unos 50 años.

El hombre, que no es guía de montaña ni instructor de esquí habilitado, sufrió heridas leves en la avalancha y se negó a permanecer internado en observación luego del incidente. “En lo que corresponde al Catedral, todos los instructores trabajamos bajo una ordenanza, que la aplica el municipio. Si bien la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadidess) no denunció puntualmente a Erausquin y a Gruttadauria, sí lo han hecho socios que trabajan de forma independiente o en escuelas de esquí. Augusto intentó hacer un ingreso para nivel 1 en la asociación y no aprobó. Y Erausquin trabajó este invierno dando clases de forma ilegal, no teniendo título ni ningún tipo de seguro”, indicó a LA NACIÓN Martín Bacer, presidente de Aadidess.

La fiscal jefa Betiana Cendón afirmó hoy que investigan “la posible conducta criminal o lo que haya podido generar que una persona quede expuesta a condiciones de la naturaleza”, como las avalanchas en el caso de San Carlos de Bariloche, en las que exista alguien responsable de una conducta. Y agregó: “En función de eso tenemos una persona fallecida y una persona con lesiones graves. Entonces, lo que tenemos que investigar es si alguna de estas personas incorporó o introdujo alguna causa eficiente que pudo provocar que el resto termine lesionado o que exista una persona fallecida. En función de eso, se relevaron cantidad de testimoniales, se hizo un allanamiento, se secuestraron dispositivos telefónicos y tecnológicos para verificar si existía algún tipo de conducta de alguna persona, como por ejemplo un guía de montaña o quien asumió ese rol, e hizo que las demás personas terminaran siendo víctimas de este hecho”.

El hermetismo respecto de su identidad de Erausquin surgió incluso entre la comunidad local de esquiadores. En diálogo con LA NACIÓN, distintos instructores de esquí indicaron que se ha ganado fama de “problemático”. “No tiene ninguna habilitación de instructor y suele dar clases de esquí y snowboard en el cerro Catedral. Lo sacan de las pistas porque no tiene pase y tiene varias denuncias en la Aadidess por infracciones en el ejercicio de la profesión. A su vez, lo vieron varias veces en el cerro López con gente, aunque nunca se comprobó si eran clientes o amigos”, afirmó hoy un instructor de esquí independiente con más de 20 años de experiencia.

Diferentes profesionales que son contratados para realizar actividades invernales ponen el foco en la falta de control. Advierten que son muchas las personas que llevan clientes a la montaña sin estar habilitados.

En el caso de Erausquin, es habitual que los instructores de esquí, como indican, le tomen fotos o lo filmen en el centro de esquí para luego denunciarlo, aunque no ha recibido ninguna sanción.

Testimonios

El testimonio de Gruttadauria resultará clave en este sentido. “Hay que darle tiempo para que se recupere física y psicológicamente de lo que vivió. La palabra de él va a permitir saber si Marshall y él estaban con Erausquin de onda o si los estaba guiando. Y cómo son las responsabilidades en ese sentido”, añadió una persona que participó del rescate en el cerro López tras la avalancha.

Desde el Sanatorio San Carlos, donde permanece internado desde ayer, indicaron que el joven de 29 años “pasó una buena noche, está despierto y de buen ánimo, sigue estable y con controles en la terapia intensiva”.

Más allá de lo que pueda declarar el joven cordobés, hay testimonios que la Fiscalía investiga, como los del guía de montaña Eric Karst, que el miércoles se cruzó con el grupo que subía a hacer esquí de travesía y les advirtió que las condiciones no eran seguras para ir al sector en el que finalmente ocurrió la avalancha.

También es fundamental el testimonio de Pablo de la Reta, el cuarto montañista que emprendió la subida al cerro López con Erausquin, Marshall y Gruttadauria, pero que decidió volverse al refugio Roca Negra, porque estaba cansado.

