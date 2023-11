escuchar

La fórmula libertaria se impuso a la de Unión por la Patria (UP) en la ciudad con el 57,24% de los votos del electorado porteño. El resultado favorable a Javier Milei y Victoria Villarruel se repitió en 14 de las 15 comunas del distrito. En una del sur ganó Sergio Massa.

La jornada transcurrió sin mayores sobresaltos en las escuelas y otros puntos dispuestos para las más de siete mil mesas para sufragar. El tiempo soleado y con temperatura agradable colaboró desde temprano. A medida que pasaban las horas, y a diferencia de lo que se especulaba por el fin de semana largo, fue creciendo la afluencia de los electores hasta superar el porcentaje que concurrió a las urnas en los comicios generales de octubre.

Esta vez, la participación alcanzó un porcentaje preliminar de 75,4% sobre poco más de 2,5 millones de electores habilitados. Hace un mes, de acuerdo con el escrutinio definitivo, había sido del 72,97%.

UP obtuvo 770.419 votos (42,75%), un acumulado por arriba de los 616.182 recolectados en octubre. La Libertad Avanza (LLA), que sin aliados había acumulado 382.488 votos en las generales, en el balotaje mejoró su performance electoral en un 170% al retener lo propio y sumar otros 648.903 votos. Con más del 99% de las mesas escrutadas, los libertarios y sus aliados de Juntos por el Cambio obtenían 1.031.391 votos.

Como en las elecciones anteriores, el kirchnerismo iba ganando en las comunas del sur del distrito con los primeros resultados. La diferencia con LLA no alcanzaba el 1% entre las dos fuerzas pasadas las 21.30. En ese momento, en la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), UP se alzaba con el 50% de los votos (64.065), mientras que LLA lo hacía con el 49,99% (64.051). Pasadas las 22, la tendencia se revirtió y Milei obtenía el 50,05%.

En tanto, en la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), UP logró el 50,44% (53.511) y LLA, el 49,55% (52.558). Era el único bastión porteño que UP conservaba en el distrito.

La voluntad popular no se discute.

Las ideas si.



El resultado es categórico, nuestras convicciones también y no se negocian.



Fuerza Argentina! — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) November 20, 2023

“La voluntad popular no se discute. Las ideas sí. El resultado es categórico, nuestras convicciones también y no se negocian. ¡Fuerza Argentina!”, dijo Leandro Santoro (UP), excandidato de UP para la Jefatura de Gobierno porteña, por la red X (ex-Twitter). Desistió del balotaje con Jorge Macri (Juntos por el Cambio), que quedó a menos del 1% de los votos necesarios para consagrarse en primera vuelta.

Todas menos una

En 14 de las 15 comunas los libertarios fueron creciendo por sobre el massismo hacia el norte. En el corredor de las comunas 2, 13 y 14 es donde la ventaja trepó más del doble entre las fórmulas.

En la comuna 2 (Recoleta), Milei alcanzó el 72,23% de los sufragios (68.722) contra 27,76% (26.417) del ministro de Economía. En la comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez), LLA logró el 66,88% de los votos (102.794) versus el 33,11% de UP (50.899).

En tanto, en la comuna 14 (Palermo) la fórmula Milei-Villarruel sumó el 66,66% (95.260) de los votos de ese barrio, comparado con el 33,33% (47.636) en el caso de Massa y su compañero Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete nacional. “Los resultados no son los que esperábamos”, fue la frase del candidato kirchnerista que despertó los festejos en barrios porteños. En Palermo, repartidores de Rappi con vuvuzelas argentinas daban vuelta manzana a la altura de Aráoz y Paraguay.

Por Avenida del Libertador, un taxista agitaba un pañuelo amarillo, color los libertarios. Lo acompañaban motociclistas con bocinazos al canto de “La casta tiene miedo”. Iban hacia el Obelisco, donde se concentró la mayoría de los festejos. Los bocinazos en Belgrano duraron casi una hora y, desde algunos balcones de Caballito, se lanzaban frases como “Gorilas hijos de p...” a quienes celebraban.

La brecha menos holgada entre los candidatos se dio en las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). En la primera, LLA se consagró con el 55,04% de los votos (68.841), comparado con el 44,95% (56.211) para UP. En la segunda, respectivamente, obtuvieron 54,12% (59.128) y 45,87% (50.107).

Felicito a @JMilei, el nuevo presidente de los argentinos y me pongo a disposición para trabajar juntos todos los temas que sean necesarios para seguir mejorando nuestra Ciudad y la vida de los argentinos.



Celebro la decisión de los ciudadanos de acompañar el rumbo del cambio… — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) November 19, 2023

“Felicito a Javier Milei, el nuevo presidente de los argentinos y me pongo a disposición para trabajar juntos todos los temas que sean necesarios para seguir mejorando nuestra ciudad y la vida de los argentinos”, tuiteó Jorge Macri luego de que Massa reconociera el triunfo del libertario desde el búnker de UP.

“Ahora, a bancar en las calles: ni un paso atrás. Massa reconoció su derrota y Milei es el nuevo presidente”, expresó Celeste Fierro, legisladora porteña electa por el Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT). “Veremos hasta dónde intenta y le da a Milei para aplicar su programa reaccionario –continuó–. Lo que está claro es que se va a encontrar con una fuerte resistencia y, por lo tanto, la lucha en las calles va a definir la situación en el próximo período”.