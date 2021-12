Barack Obama compartió los libros y películas que más disfrutó este año

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió sus películas y libros favoritos de este 2021. A través de su cuenta de Instagram el exmandatario sostuvo que, entre sus recomendaciones, durante los próximos días también difundirá su lista anual de música. “El arte siempre sostiene y nutre el alma”, expresó.

“Para mí, la música y la narración se sintieron especialmente urgentes durante este año de pandemia, una forma de conectarnos incluso cuando estábamos encerrados. Dado que estas son obras que realmente he escuchado, visto o leído, estoy seguro de que me he perdido algunas cosas valiosas”, señaló el expresidente estadounidense.

“Entonces, si tiene sus propias recomendaciones para compartir, las agregaré a la pila de libros y películas que espero poner al día durante las vacaciones”, continuó el premio Nobel haciendo partícipes a los usuarios de las redes sociales.

De esta forma, el exmandatario compartió ayer una lista anual de los libros que leyó este 2021 que le dejaron una “impresión duradera”. En tanto hoy, el expresidente difundió, además, un las películas que más disfrutó a lo largo de estos meses.

Sus libros preferidos

Matrix, de Lauren Groff

Cloud Cuckoo Land, de Anthony Doerr

These Precious Days, de Ann Patchett

Aftershocks, de Nadia Owusu

Crying in H Mart, de Michelle Zauner

The Lincoln Highway, de Amor Towles

The Love Songs of W.E.B. Du Bois, de Honorée Fanonne Jeffers

Harlem Shuffle, de Colson Whitehead

Beautiful Country, de Qian Julie Wang

The Final Revival of Opal & Nev, de Dawnie Walton

Crossroads, de Jonathan Franzen

Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City, de Andrea Elliott

How the Word is Passed, de Clint Smith

Sus películas preferidas