Gabriela vive en Campana y forma parte de uno de los tantos grupos de Facebook que vincula a personas con intereses comunes. Nació en 1988 y decidió compartir un posteo en la comunidad a la que pertenece. Tiene una duda: quiere saber cuántos años cumplirá este 2024. Una gran mayoría de las personas podría asegurarle que serán 36. Por una razón, sin embargo, en su grupo es unánime que este año cumplirá tan solo nueve, porque, al igual que todos ellos, nació un 29 de febrero.

“Este año cumplo, porque es bisiesto”, dijo Raquel Zúñiga, de Costa Rica, que nació el último día de febrero de 1988, un año que, al igual que este, tuvo también un día más.

Las personas que nacieron un 29 de febrero se reconocen a sí mismas con el nombre de “bisiestos”. En redes sociales como Instagram, WhatsApp y Telegram se formaron varias comunidades que, además de incluirlos, tratan de que cada uno de ellos encuentre un lugar de pertenencia. F29 Bisiestos, Bisiestos por el mundo, Club Bisiesto 29/2024 y Nacidos 29 de febrero (con 3400 miembros), son algunos de los más de veinte grupos de habla hispana que hay en Facebook. Por su parte, February 29th y LEAP YEAR BABIES! (con 4100) forman parte del conjunto de más de 40 comunidades que conecta a los bisiestos que hablan inglés.

“Cuando encuentras a alguien que ha nacido ese mismo día, lo sientes como un hermano”, dijo Pilar Gomes, que nació en 1968 en Alemania, pero hoy vive en Andalucía.

Justa Ayala en el Cerro Uritorco con la bandera de Bisiestos, su grupo de pertenencia Gentileza

Cada cuatro años, los calendarios tienen 366 días, uno más que la mayoría de los almanaques. La práctica milenaria, que se remonta a los tiempos romanos de Julio César, surgió como un intento por alinear el año calendario a las estaciones, dado que la vuelta al sol toma en realidad 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. En el medio de esta válvula de ajuste quedan aquellos que nacieron el 29 de febrero: la mayoría de los años su día de cumpleaños no aparece en ninguna agenda.

“El año que más me afectó fue cuando era adolescente y cumplí 15 años: mi fecha no estaba en el almanaque”, dijo la costarricense Zúñiga. “Recuerdo que cuando era niña no lo entendía bien. A mis 18, no me quisieron dar la cédula porque ese año era bisiesto”, afirmó.

No es fácil

Uno de los problemas que enfrentan es a la hora de hacer algunos trámites. “A veces te dicen que esa fecha no existe y debemos presentar el DNI para corroborar que sí”, dijo Cynthia Zoppi, que nació en 1992 en Tigre. Afirmó también que, en muchas páginas web, el 29 de febrero nunca aparece o simplemente lo toma como un dato incorrecto. Otros, como Fernanda Sánchez, de Chile, solo pueden beneficiarse de promociones de cumpleaños cada cuatro años: “Para acceder a las entradas de cines gratuitas, los años no bisiestos tengo que explicarles a los empleados que ese año no hay 29 de febrero”.

Tal vez, por cuestiones como esas, muchas familias recibieron recomendaciones particulares a la hora de registrar a sus hijos. “A mis padres le insistieron para que cambien de fecha al 28 de febrero o al 1° de marzo”, dijo Denisse Cruz, que nació en Quito en 1996. Si bien hoy muchos agradecen que les hayan mantenido la fecha real de nacimiento, la mayoría reconoce que no fue fácil comprender en la niñez lo que sucedía. “No sabía por qué no había 29 de febrero y me sentía algo incompleta”, dijo Mary Cutuz, de México. Por su parte, Luján Nardo, de Tigre, señaló que ella lo comprendió y asimiló rápidamente. “Solo me asombraba que muchos adultos no sabían bien cómo era el tema de los años bisiestos”.

El fundamento de las sugerencias, en algunos casos, iba aún más allá: “Cuando estaba embarazada, a mi mamá le habían dicho que los 29 de febrero nacían las personas de talla baja”, dijo Cristian Corvalán que nació en 1980 en Córdoba. “Siempre cuenta que hacía fuerza para aguantar así salía en otra fecha. Hoy mido 1.80 m. y peso 130 kg”, resaltó.

“A mi papá no lo dejaron anotarme el 29 de febrero. A pesar de que se enojó mucho en el registro, mi partida y mi documento dicen 1° de marzo de 1972”, dijo Miriam Irala González, de La Plata. Tal como manifiesta, como no concibe que su DNI tenga una fecha que no reconoce como la de nacimiento, estuvo averiguado para hacer una rectificación: “El abogado me dijo que podemos hacerlo vía gestión en el registro o por medio de un juicio”.

Daniela Cristaldo, Miriam Soledad Irala González y Silvina Cardozo Fabian Marelli

Actualmente se mide el tiempo a través del calendario gregoriano. Desde 1582, y por indicación del Papa Gregorio XIII, se desplazó al calendario juliano que había sido heredado desde la época de Julio César. En él se dispuso que cada cuatro años el mes de febrero tuviese un día más.

Un análisis de LN Data que analizó la cantidad de personas que habían nacido en la Ciudad de Buenos Aires en los distintos 366 días del año entre 1950 y 2016 reveló que el 29 de febrero ocupaba el último puesto con 3165 nacimientos en esos 66 años. El 27 de diciembre lideraba la lista con 15.301 personas.

Festejos

Una de las primeras preguntas que surge es cuándo festejan sus cumpleaños: cada uno de ellos tiene una opinión al respecto. Mientras Marian Omaña, de Venezuela, indicó que lo celebra el primer día de marzo, Justa Ayala, de Corrientes, señaló que ella prefiere festejarlo el 28 de febrero. La mayoría acostumbra hacerlo más de una vez, de la mano de la secuencia de saludos que recibe en esos días. “Aunque yo siempre digo que nací en febrero, muchos me saludan el 1° de marzo”, cuenta la chilena Sancho. Eso sí, los años en que febrero tiene un día más ―como este 2024― se festeja a lo grande: “Con el tiempo traté de hacer que el día 29, que está presente solo cada cuatro años, la celebración sea diferente y especial”, afirmó la ecuatoriana Cruz.

“Nacer en una fecha que no aparece en las agendas hace a nuestra identidad, por eso nos gusta celebrarlo”, dice Silvina Cardoso, que vive en Palermo. Por eso este año, tal como manifestó, lo celebrará de una manera particular: “Invité a 29 amigas a un lugar para celebrar mi día que este año se festeja a lo grande. Este año cumplo 13 bisiestos”, sostuvo.

En la tradición popular, los años bisiestos suelen estar relacionados con la mala suerte, incluso para algunos de los que nacieron en uno de ellos. “Empecé a tenerle miedo desde que mi madre y mi tía fallecieron en julio y diciembre de 2000″, apuntó Liliana Restrepo, que nació el 29 de febrero de 1964 en Barranquilla, Colombia. “Mi tío había fallecido también en 2012″. En 2020 la pandemia reforzó el mal augurio de los años de 366 días. “Gracias a Dios como fue antes del confinamiento, pudimos celebrarlo. Yo ese día puse en mi torta el doce porque ese era el número de años bisiestos que festejaba”, dijo Irala González.

La mayoría de los que nacieron en años bisiestos se conocen a través de las redes sociales y suelen mantener entre ellos vínculos estrechos. “He conocido en las redes bisiestos de todo el mundo; lo que se crea es maravilloso”, dijo Restrepo. “Pablo de México y Katherine de Medellín, son amigos que conocí en unos de los grupos; en 2020, cuando cumplía mis 14 bisiestos, vinieron a mi casa para que festejemos con mi familia y amigos nuestro cumpleaños”, afirmó.

Daniela y Yanina Cristaldo, las hermanas bisiestas festejaban siempre juntas sus cumpleaños Gentileza

Los que nacen el 29 de febrero y enfrentan las particularidades de cumplir años ese día suelen ser una minoría. Hay, sin embargo, familias en las que hay más de un bisiesto. Daniela Cristaldo y su hermana Yamila son de Buenos Aires. Ambas nacieron por parto natural un 29 de febrero con cuatro años de diferencia. El abuelo de ellas también había nacido ese día, aunque en su libreta de enrolamiento aparecía como fecha el 28 de febrero. “Increíblemente compartí la misma fecha de cumpleaños en mi niñez con mi abuela y mi tío”, dijo la correntina Ayala. “Tiempo después, conocí a mi suegra que cumplía también el mismo día”, manifestó.

Este jueves, un grupo de bisiestos organizó un encuentro, a las 14, en la Plaza Moreno de La Plata. “Quería que lo celebremos por eso lo propuse en el grupo de Facebook”, dijo Irala González. “Vamos a poner música para hacer un coreografía e incluso va a ir un grupo de música country para bailar. Me parece que va a ir mucha gente; me escribieron muchas personas”, afirmó.

Pablo (Veracruz, México), Liliana Restrepo (Barranquilla) y Katherine (Medellín) festejando sus cumpleaños en Colombia en 2020 Gentileza