Buscan intensamente a un joven de 18 años que fue visto por última vez en su casa en Martínez

Felipe Canossa, un joven de 18 años, es intensamente buscado desde este jueves a la mañana tras haber abandonado su domicilio en Martínez.

Canossa fue visto por última vez alrededor de las 11 de la mañana de este jueves cuando salió de su domicilio ubicado en la zona de las calles Monseñor Larumbe y Panamá, en Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con el relato de sus allegados, antes de irse Felipe dejó una carta en la que manifestó que había decidido marcharse. La familia expresó su preocupación por el estado emocional del joven.

Felipe dejó una carta en la que manifestó que había decidido marcharse

“Felipe dejó una carta diciendo que decidió irse por su cuenta, pero está atravesando una situación delicada... y necesitamos saber si está bien”, señalaron sus familiares a través de una publicación en Instagram, que fue replicada en las últimas horas.

En diálogo con LA NACION, Silvia, madre del joven, contó que en la carta escribió que “dentro de siete días se iba a comunicar con la familia y que le cuidáramos al perro”.

Además, relató cómo fueron los momentos previos a su desaparición. “Vino de la facultad, del CBC. Estuvo en casa y me escondió la llave. Yo estaba justo en la habitación y aprovechó, me encerró con llave y se fue”, explicó.

La mujer precisó que al momento de retirarse llevaba “un carry-on celeste y una remera negra rayada de Adidas” y que desde entonces no pudieron volver a contactarlo. “Tiene el celular apagado”, agregó.

También dijo que Felipe fue hasta la casa del suegro fallecido. “Entró y dejó sus zapatillas Adidas ahí. No sé si cambió la ropa en ese lugar”, indicó Silvia.

Silvia explicó que durante el último tiempo atravesó situaciones que la afectaron emocionalmente. “El año pasado, en el viaje de egresados, sufrió bullying y está muy triste. También tuvo la pérdida del suegro”, contó.

Canossa fue visto por última vez alrededor de las 11 de la mañana de este jueves

Según relató, Felipe venía manifestando desde hacía tiempo su deseo de “irse del país” y llevarse “al perro”, indicó. Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos difundieron sus números de celulares en redes sociales para aquellas personas que eventualmente localizan a Felipe: