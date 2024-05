Buscan un corazón para una mujer de 41 años que está primera en la lista de emergencia nacional de trasplantes

Escuchar

“¡Necesitamos un corazón para Sole!”. La campaña organizada por grupos de scouts de todo el país para que la dirigente Soledad Mancinelli pueda recibir el corazón que le permitirá seguir viviendo comenzó el lunes pasado, cuando la mujer de 41 años ingresó al primer lugar en la lista de emergencia a nivel nacional del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Diagnosticada con una falla en la válvula mitral en octubre del año pasado, comenzó un largo camino de tratamientos y medicaciones que la llevaron a trasladarse de su Bahía Blanca natal a la ciudad de Buenos Aires, en donde finalmente fue internada la semana pasada para someterse a una cirugía en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. “Lo que parecía ser una cirugía que tendría óptimos resultados -al ser un procedimiento dentro de lo que se considera habitual- no resultó lo esperado”, explicó Alejandra Gonzalo, amiga y compañera scout.

La campaña que busca encontrar un donante para Soledad.

“El corazón no logró arrancar y quedó asistida mecánicamente, tanto de forma cardíaca como pulmonar”, agregó. Al permanecer con vida gracias a una asistencia mecánica, ingresó directamente al primer puesto de lista para donación de órganos.

De esta forma, a través de una campaña nacional en colaboración con Red Solidaria, los colegas y amigos de la docente y líder scout lanzaron una divulgación a través de redes sociales para lograr que aparezca el corazón con el mismo grupo grupo sanguíneo y una contextura física similar que le salve la vida. “La donación es un proceso complejo y es muy difícil porque hay pocas campañas de difusión”, indicó Gonzalo, al mismo tiempo que destacó el trabajo “eficiente” del Incucai.

“La historia de Sole tiene que llegar a todos lados; es docente, hija, hermana y tía que tiene mucho para dar y una hermosa vida por delante. Necesitamos que ese corazón aparezca y pueda darle vida a nuestra amiga”, pidió, antes de detallar que actualmente hay aproximadamente siete mil personas en espera para un trasplante . “Tomemos conciencia de lo que eso significa y de cómo se pueden salvar vidas tomando una decisión”, dijo.

Los seres queridos de Soledad en la puerta del Instituto en donde se encuentra internada.

Quien coincidió con estas afirmaciones fue Juan Carr, voluntario y cara visible de la red y uno de los que lleva adelante la tarea de visibilizar la historia de Soledad. “Hace mucho que no ocurría una situación así; si una mujer joven internada en un lugar tan importante no consigue un corazón es que hay algo que no funciona ”, cuestionó.

Y sumó: “Hace años que estamos bastante bien en cuanto a donaciones, pese a que no somos un país líder, pero faltan más campañas y visibilización”.

