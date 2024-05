Día Nacional de la Donación de Órganos: su hijo mayor falleció a los ocho meses, donaron sus órganos y hoy se dedica a la terapia pediátrica

Escuchar

En agosto de 2017, tras atravesar una meningitis muy grave, Juan Martín “Juani” Cascallar, un bebé de ocho meses, falleció en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Era el primer hijo de Patricio Cascallar y Sabrina Critzmann, dos pediatras que en medio del dolor más grande, tomaron una decisión: donar sus órganos.

“Fue el peor momento de nuestras vidas, se desgarró una parte de mí. Desde ese entonces no estoy completo. Lo recuerdo todos y cada uno de mis días y lo extraño cada segundo. Cuando murió Juan, junto a Sabrina decidimos donar sus órganos, no lo dudamos ni un momento, es la única forma que pensamos para atravesar esa crisis” , contó Patricio un tiempo atrás en un posteo en su cuenta de Instagram, @pediatrapapa.

“Pasaron horas muy difíciles y finalmente Juan fue ablacionado. Seis personas recibieron órganos y todos los días pienso en ellos. No sé datos, nunca me interesó saber nada más que ese número de órganos. Alguna vez me enteré de que la persona con el cuadro más severo estaba, 48 horas después de la operación, extubado y viviendo. Donar órganos salva vidas siempre. Y en mi caso fue el único analgésico para el peor dolor de mi vida”, sigue el escrito que Patricio publicó un 30 de mayo, como hoy, fecha en la que en la Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos.

Patricio, durante una de sus guardias. En su cuenta de Instagram brinda información útil sobre el cuidado de niñas y niños.

A siete años del fallecimiento de su hijo mayor, Patricio, quien junto a Sabrina se convirtió también en papá de Lisandro (5) y recientemente, con su actual pareja, de Clara (cuatro meses), sigue reforzando ese mensaje desde su cuenta de Instagram, donde recién el año pasado decidió compartir parte de su experiencia con Juani “para dar el mensaje por él y por todos los que necesitan un trasplante”.

Además, en ese espacio virtual en el que ya lo siguen más de 21.000 personas, brinda información sobre RCP y otras cuestiones clave vinculadas al cuidado de niñas y niños. Por otro lado, tras la muerte de Juani, Patricio tomó el impulso para dedicarse a lo que siempre había querido: la terapia intensiva pediátrica. “Mi vida es el trabajo en la emergencia. Hay familias que la están pasando muy mal y yo, como pediatra, puedo hacer desde mi lugar algo para que ese sufrimiento sea un poco menor” , resume el médico.

En lo que va de 2024, en Argentina se realizaron 1.522 trasplantes de órganos y córneas. Del total de trasplantes, 136 fueron a pacientes pediátricos (menores de 18 años). Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 716 procesos de donación (316 de donación de órganos y 400 de córneas), que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional, según datos del Incucai.

“Se muere un pedazo tuyo”

Patricio tiene 39 años y durante toda su vida vivió en La Matanza. Estudió Medicina en la UBA, hizo su residencia en pediatría en un hospital de Isidro Casanova, donde trabajó hasta hace un mes y luego se especializó en emergentología y terapia intensiva pediátrica. Actualmente, se desempeña en el Hospital Federico Falcón, de Pilar, y en el Lucio Meléndez, de Adrogué, además de tener su consultorio privado y ofrecer talleres de primeros auxilios y RCP.

Si bien desde que estaba en el segundo año de la residencia supo que el cuidado de los pacientes graves era su pasión, tras el nacimiento de Juani decidió postergarla. “Necesitaba algo con una menor carga horaria para poder dedicarnos a él”, recuerda Patricio.

El 29 de julio 2011, tras rendir neurología, su última materia en la facultad. “Esa felicidad que reflejo en la foto es absoluta y real. Mi vieja ama de casa, mi viejo viajante de comercio, por edad el primero en estudiar en la universidad pública”, contó Patricio en un posteo.

Cuenta que el embarazo de Juani fue “muy bueno”. Hasta el último control, todo parecía marchar sin ningún inconveniente. Sin embargo, un domingo, el pequeño nació de urgencia: “Estaba muy grave, en un estado crítico, casi de muerte. Los profesionales de la neo lo salvaron” , reconstruye. El bebé atravesó por lo que se conoce como “sufrimiento fetal agudo” y tuvo una serie de complicaciones que requirieron de varias terapias. “Pudo tener una calidad de vida maravillosa, la mejor que le pudimos dar”, señala su papá.

Siete meses después, en julio, Juani pasó por su primer resfrío, que fue la puerta de entrada para “un germen más severo que afectó su cabeza” y desencadenó una meningitis muy grave que terminó en muerte encefálica. En ese contexto, Patricio y Sabrina tomaron la decisión de donar. “Por nuestra profesión, sabíamos que había presentado muerte encefálica. Hablamos con el terapista y le dijimos: ‘Entendemos que hay un protocolo que seguir, pero queremos donar sus órganos’. Puede sonar atípico, pero en nuestro caso fue así y no a la inversa: surgió de nuestra parte”.

Tras el fallecimiento de Juani y luego de hacer “mucho trabajo” con su terapeuta, en 2021 Patricio decidió especializarse en cuidados críticos. Con respecto a la donación de órganos, subraya: “Si hay un mensaje que quiero dar, es que donar es algo fundamental. Juan falleció en 2017, antes de la Ley Justina (N° 27.447), que aceleró los tiempos y ayudó a aliviar de alguna manera la carga emocional que implicaba el proceso de donación. Nosotros pasamos 24 horas eternas, que fueron como 250.000, esperando los estudios del protocolo de actuación para un paciente en esta situación. Obviamente que hoy se hacen todos los diagnósticos que corresponden, pero la ley ayudó un montón”.

Con su segundo hijo, Liso, que hoy tiene 5 años.

Además, rescata que actualmente hay mucha más información, y que poco a poco los mitos asociados al trasplante y donación de órganos se fueron derribando: desde el miedo a que los órganos vayan a parar a un mercado clandestino de compra y venta, hasta pensar que la práctica de ablación puede realizarse cuando todavía hay esperanzas de vida para el paciente.

“Cuando se muere un hijo, se muere también un pedazo tuyo. Uno nunca está preparado para eso: un pedazo mío claramente se fue con Juan. Para nosotros, en el momento más agudo, de mayor dolor, el aliciente fue enterarnos al otro día de que seis personas habían recibido los órganos de Juani. Fue una soga que me permitió estar un poco más en la superficie: la posibilidad de que Juan regale vida a más familias” , dice Patricio.

“Sé por lo que estás pasando”

A los 15 días de regresar al hospital tras la licencia que se tomó por la muerte de Juani, Patricio tuvo que asistir a un bebé que entró en paro y falleció. “Hice mi trabajo, hablé con la madre y me acuerdo que le dije: ‘Creeme que sé por lo que estás atravesando’. Después entendí que era mentira, porque cada familia atraviesa el fallecimiento de un hijo de forma diferente. No es el mismo dolor de uno que del otro” , reflexiona. Y sigue: “Tuve varios cruces con la muerte de niños y niñas y cada caso es un mundo. Fui aprendiendo a acompañar a la familia en esa situación y lo que intento hacer es estar para lo que ellos necesiten”.

Más allá de esos momentos dolorosos que forman parte de su trabajo, rescata que en la terapia se viven también muchos días luminosos: “Que alguien te diga: ‘Gracias por todo lo que hizo por mi hijo o hija’, es lo mejor que uno puede recibir de una familia. Entregamos toda la energía para que ese paciente salga adelante y cuando ocurre, es la satisfacción profesional más grande”.

Hace cuatro meses, con su actual pareja se convirtieron en papás de Clara (cuatro meses). En la foto, alza a la beba y a Liso durante una salida familiar.

Volviendo a su experiencia como papá, Patricio subraya el trabajo del Incucai y cómo fueron acompañados, en ese momento crítico, por una de sus psicólogas, Liliana Pierini: “Entregan el cuerpo y el alma y logran maravillas en situaciones tremendas”, dice el pediatra.

¿Cómo sigue la vida después de la muerte de un hijo? “Paso mis días con mis seres queridos, con mi familia, acompañándonos entre nosotros. Hoy disfruto de todas las mañana, de ir a comer con mi novia, de mi beba, Clara, y de mi hijo Lisandro. Hay muchas cosas que me ayudaron en este camino que ya lleva siete años para poder sonreír pensando en lo maravilloso que fue Juan”, concluye.

En Argentina se considera donante de órganos a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Más información haciendo click aquí.