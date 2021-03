Búsqueda de Maia: un video la muestra con el supuesto secuestrador en un tren el día de su desaparición

En el marco de la búsqueda de Maia, la niña de 7 años que fue secuestrada por un cartonero de nombre Carlos Savanz, se difundieron hoy imágenes de cámaras de seguridad de Metrovias, en donde se ve a ambos en la estación del tren Sarmiento hacia Moreno, en el paso a nivel de Timoteo Gordillo y Rivadavia, y más tarde en imágenes en la estación de Castelar cerca de las 10.39 del lunes, el día de su desaparición.

Las últimas imágenes de Maia

El secuestro ocurrió el lunes por la mañana, cuando Savanz, quien era conocido de los padres de la niña -que vivían en situación de calle-, le pidió a la madre si podía llevar a la menor a buscar una bicicleta para ella. La mujer accedió ya que usualmente él jugaba con su pequeña frente a ella, pero al pasar las horas, cerca de las 16, realizó la denuncia policial y comenzó la búsqueda desesperada de Maia.

Buscan a Maia, una niña de 7 años que está desaparecida desde ayer

“El hombre hizo amistad con los padres para llevarse a la nena”, aseguró hoy Andrea, una de las tías de Maia en declaraciones con diferentes medios sobre Savanz y dijo que hace un año que el sospechoso se acercó a la familia. Además, dijo que los padres de Maia y sus familiares entraron a “todas las villas, la 1-11-14, a todas” para ver si estaba la menor y recibieron poco apoyo de la policía.

“Sentimos que estamos igual que el primer día. No sé cuánta policía estaba ordenando la comisaría, no sé porque se estaban cuidando ellos. Me dijeron ‘despejá el área que estás cortando el tránsito’ y yo le dije ‘no, vos tenés que estar buscando a mi sobrina’”, dijo.

