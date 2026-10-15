Calendario escolar: cuándo terminan las clases en Santa Fe 2026
La finalización del ciclo lectivo se ubica en la tercera semana de diciembre; cuáles son las fechas en todo el país
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Los alumnos y docentes de la provincia de Santa Fe pueden saber con exactitud la fecha en la que culmina el ciclo lectivo 2026, consultando el calendario escolar y cuándo terminan las clases en Santa Fe.
Debido a que cada jurisdicción tiene la potestad de diagramar su esquema de clases y recesos durante el año, el calendario escolar reúne las fechas de los diferentes distritos del país y proporciona la información precisa sobre la finalización de clases.
Cuándo terminan las clases en Santa Fe
El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.
Para los residentes y alumnado que cursa en la provincia de Santa Fe, las clases terminan el viernes 18 de diciembre.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
Cuándo es el próximo feriado
En el mes de noviembre, a raíz de la probable visita del papa León XIV a la Argentina, y a través del decreto 1103/2026 quedó establecido como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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