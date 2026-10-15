Calendario escolar: cuándo terminan las clases en Santa Fe 2026

Los alumnos y docentes de la provincia de Santa Fe pueden saber con exactitud la fecha en la que culmina el ciclo lectivo 2026, consultando el calendario escolar y cuándo terminan las clases en Santa Fe.

La fecha en la que terminan las clases en Santa Fe Gentileza

Debido a que cada jurisdicción tiene la potestad de diagramar su esquema de clases y recesos durante el año, el calendario escolar reúne las fechas de los diferentes distritos del país y proporciona la información precisa sobre la finalización de clases.

Cuándo terminan las clases en Santa Fe

El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.

Para los residentes y alumnado que cursa en la provincia de Santa Fe, las clases terminan el viernes 18 de diciembre.

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo es el próximo feriado

En el mes de noviembre, a raíz de la probable visita del papa León XIV a la Argentina, y a través del decreto 1103/2026 quedó establecido como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026