Carnaval: la costa se prepara para un pico de ocupación este fin de semana extralargo

MAR DEL PLATA.– El fin de semana extralargo que se abrirá en las próximas horas por los feriados de Carnaval promete alcanzar niveles pico de ocupación hotelera en la costa atlántica para la actual temporada, movimiento turístico que tendrá como contraste un pronóstico meteorológico más que desfavorable, al menos hasta el próximo lunes.

Los viajeros que ya tienen reservas de pasajes y valijas alistadas para circular en vehículos propios se encontrarán por aquí, como mínimo, con días nublados y frescos, cuando no lluviosos. Aunque también hay indicios de alguna tormenta intensa, panorama que recién mejoraría en el inicio de la próxima semana.

Ya no hay pasajes en tren a Mar del Plata y las empresas de ómnibus de larga distancia confirman que la demanda es intensa desde comienzos de este mes, siempre con fecha de partida desde mañana en adelante.

Las expectativas son buenas para el fin de semana extralargo en Mar del Plata y el resto de la costa atlántica Mauro Rizzi

El panorama es una gran noticia para los rubros de alojamiento, como hoteles e inmobiliarias; también en buena medida para el comercio, en particular los shoppings. En cambio, representa un traspié para los balnearios y otras propuestas al aire libre, que esperaban con ansias este fin de semana para hacer una diferencia favorable en medio de una temporada que dejó resultados bastante pobres, en particular en esta ciudad.

Las pésimas condiciones de tiempo que se insinúan impactan además de manera directa sobre la gastronomía, que desde que se aplican las medidas de distanciamiento tiene su mayor capacidad de servicio a cielo abierto, sobre veredas e incluso la calle.

Fuentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar anticipan expectativas de una ocupación plena en el sector durante los próximos cuatro o cinco días. “Los pedidos crecieron y si bien se caen algunas reservas por el mal clima a la vista, enseguida se cubren con nuevos interesados”, confiaron a LA NACION desde la entidad.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata también admite niveles de reservas que ya se ubican en lo más alto de este verano, signado por una merma significativa de viajeros por la pandemia y sus restricciones.

El pronóstico del tiempo no acompaña para este fin de semana extralargo por Carnaval Mauro Rizzi

Eduardo Palena, vicepresidente de la entidad, anticipó que el 70% de las plazas disponibles tienen huéspedes asegurados. Y esperan que esos números crezcan en las próximas horas con turismo espontáneo, aun a pesar de la meteorología adversa.

A partir de hoy asoman chaparrones que con mayor o menor intensidad se repetirán hasta el domingo e incluso podrían extenderse hasta el lunes. La temperatura promedio apenas superará los 20 grados y el sol recién asomaría entre la tarde del lunes y el martes. Serán cuatro o cinco días de crudo otoño en pleno febrero.

El sector hotelero está en el podio –si no a la cabeza– entre los rubros que peores resultados tuvieron durante esta temporada. Los porcentajes de ocupación que confirman se basan en una cantidad de establecimientos que se redujo, y mucho, con respecto al verano anterior, ya que se contabilizan por decenas los que no abrieron sus puertas por una cuestión de costos. Algunos ya no volverán a abrir y otros de los que están en funcionamiento podrían cerrar luego del Carnaval, siempre por el impacto económico de buena parte del año pasado sin tener actividad por la pandemia.

Los resultados de este mes y medio que transcurrió del período más fuerte del verano dejaron conformes a muy pocos y solo sobre la base de un concepto que instalaron funcionarios y terminaron de entender los comerciantes: “la mejor temporada posible” en medio de las limitaciones que impuso el ritmo de contagios de coronavirus en todo el país.

Hasta el momento, solo durante la segunda quincena de enero tuvo Mar del Plata un movimiento turístico fuerte Mauro Rizzi

En Pinamar, el Partido de la Costa y Mar Chiquita, por citar solo algunos casos, se vio lo mejor por ocupación y niveles de consumo. Mar del Plata, histórico principal centro de veraneo del país, apenas tuvo un momento de turismo fuerte cuando promediaba la segunda quincena. Ayudó, incluso al sector de balnearios gracias a casi 10 días consecutivos de sol y calor, pero con eso solo no alcanza.

Desde el gobierno bonaerense se anticipó que, tras este fin de semana extralargo, se anunciarán distintas opciones promocionales con el objetivo de dinamizar la actividad turística y, con costos más accesibles, mantener un piso alto de demanda al menos hasta Semana Santa, ya en los primeros días de abril.