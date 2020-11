Abigail junto a su mamá, Carmen, y su papá, Diego, quien la tomó en sus brazos para cruzar un retén policial Crédito: Ruben Zamorano

Leonel Rodríguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 14:10

SANTIAGO DEL ESTERO.- Abigail Milagros Jiménez, la niña santiagueña que es noticia desde hace varios días tras hacerse viral un video en donde su padre ingresa a la provincia cargándola en sus brazos porque no los dejaron entrar en auto, está internada desde la madrugada de hoy, luego de sufrir picos de fiebre y descompensarse.

Se supo, además que, si su estado de salud lo permite, será trasladada mañana al Hospital Austral de Buenos Aires para "una consulta", según confirmó Silvia Medina, tía de la niña que viajó en la ambulancia desde Termas junto a los padres.

"Los padres no se resignan, pero la situación de mi sobrina es muy grave desde hace meses y recaídas cómo estas son muy frecuentes debido a sus defensas ya muy bajas", relató Silvia, sentada en una silla de la sala de espera del Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón, en la capital santiagueña, donde junto a los papás de Abigail, sigue de cerca la evolución de su sobrina.

"Ellos son dos chicos jóvenes y en muchos lugares les han dicho que la situación de Abi es irreversible, pero ellos tienen fe, creen en un milagro. Por eso cuando el gobernador les ofreció lo del Hospital Austral no dudaron, pero ojo, no desde la política o de aprovecharse, sino como una última esperanza para su hijita", agregó Silvia, prima hermana de Carmen, la mamá de la niña, y muy cercana a la familia, a tal punto que viajó con ellos en la ambulancia desde Termas hasta la capital santiagueña.

Medina confirmó que hace unos años le hicieron un trasplante de fémur y que el tumor reapareció hace poco, con más agresividad y que ya muchas veces ni la morfina le logra parar el dolor. "Ya les dije a los padres que se concentren en mi sobrina y que fuera de los médicos no atiendan a nadie".

En otro tramo de la charla con LA NACION, Silvia hizo un pedido especial: "Nosotros queremos que recen y que dejen de usar a Abigail. Lamentablemente vemos que algunos usan esto para hacer política. Si quieren decirle algo a Zamora, Mukdise [intendente de Termas], Macri, Fernández, o quien sea, que se lo digan desde ellos, no usando a mi sobrina".

En línea con la posición de Diego Jiménez, padre de la menor, le atribuyó la principal responsabilidad al oficial Williams Sosa: "Aquí hay un policía que no tuvo corazón, ese fue el problema, ese policía. Ni siquiera dio la cara, ni siquiera pidió perdón. Cualquiera que ve a mi sobrina no necesita ser médico para darse cuenta que está enferma".

La evolución por estas horas de Abigail será fundamental para hacer su efectivo su traslado mañana hacia el Hospital Austral.

La menor de 12 años padece un raro cáncer llamado "Sarcoma de Ewing", por el que ya tuvo un trasplante de fémur a los 6 años y que ahora reapareció en el tejido blando de una de sus piernas. Días atrás su papá, Diego, había asegurado que su hija estaba muy estresada y cansada por esta situación y que más allá de sus dolores por el tumor "ahora con todo esto le debo dar calmantes y doparla para que pueda dormir".

La historia de Abigail conmueve al país y pone bajo la lupa las maneras de hacer cumplir los requisitos de circulación que existen en las provincias por la pandemia de coronavirus. La ilustración tomada del video donde se ve a su padre cargándola en brazos para cruzar de Tucumán a Santiago fue compartida por figuras de la política, la música, el arte y el deporte.

