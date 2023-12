escuchar

En el segundo juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, que falleció el 6 de febrero de 2018, la Justicia determinó absolver la semana pasada al que era en ese entonces el director del Sanatorio de la Trinidad, Roberto Martignano, quien estaba acusado por encubrimiento. El tribunal también absolvió a la instrumentadora, Eliana Frías, del delito de falso testimonio. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Criminal y Correccional (TOC) 26.

El abogado de Martignano, Vadim Mischanchuk, concedió una entrevista a LA NACIÓN y explicó que su defendido fue a juicio porque el magistrado que dictó la condena de tres años contra el endoscopista Diego Bialolenkier, señaló que debían investigarse dos cuestiones puntuales. En primer lugar, el motivo por el cual faltaban hojas de los trazados multiparamétricos del estudio que se realizó a Pérez Volpin. Y en segundo orden, había que determinar si la máquina procesadora que se entregó a la Justicia, y cuyo número de serie era ilegible, era realmente la que se uso con la paciente fallecida.

Vadim Mischanchuk, abogado defensor de Roberto Martignano Gentileza: Vadim Mischanchuk

“Hay que tener en cuenta que detrás de los expedientes hay personas. La sentencia refleja las pruebas que se produjeron durante el debate, por eso estamos conformes. La sospecha que había antes del juicio sobre un posible encubrimiento, gracias a las declaraciones de los testigos y las pericias, quedó descartada. El exdirector de la clínica fue quien sugirió la autopsia, y esa autopsia se hizo al día siguiente, ¿cómo va a ser acusado de encubrimiento?”, se preguntó Mischanchuk.

Martignano llegó al juicio acusado de haber entregado menos hojas de los trazados del multiparamétrico de las que debía y la otra acusación era que el equipo que se habían llevado los agentes, como el utilizado para atender a la paciente, no era el que realmente se había usado con Pérez Volpin.

“Esa máquina tenía la numeración ilegible y luego se pudo saber el número. Era un equipo que se compró de segunda mano, luego de una prueba que se hizo en el juicio ese número se hizo legible y se determinó el número de serie. Además, en el juicio vino a declarar el coordinador de las videoendoscopías digestivas por guardia que dijo que la procesadora la entregó él a la Justicia, no mi defendido”, señaló Mischanchuk.

En cuanto a las hojas que no fueron entregadas, según Mischanchuk, no tenían valor porque no contenían información sobre el estudio que se realizó a Pérez Volpin.

“En el juicio quedó probado que las hojas que no se entregaron no tenían valor, porque las que sí se entregaron contenían cuatro informes y uno de ellos tenía el resumen de todo. Las que no llegaron al juzgado estaban en blanco porque eran de un momento en el que la paciente no estaba conectada. Las hojas entregadas coincidían con el tiempo en el que la paciente estuvo en el quirófano, eso se corroboró con las cámaras que muestran a la paciente ingresando al quirófano. En el juicio declaró el que entregó esas hojas y, justamente, dijo que separó las que estaban en blanco”, agregó Mischanchuk.

LA NACION

Temas Débora Pérez Volpin