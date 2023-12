escuchar

CÓRDOBA.- La Argentina tiene un centro mundial de entrenamiento para perros de rescate en La Pampa, el “más grande de Latinoamérica”. La iniciativa -que tendrá el primer curso en marzo próximo- fue promovida por dos organizaciones, una argentina y una española, que se dedican a trabajar en rescates de víctimas de catástrofes naturales, se trata de la empresa Special Missions y de K9 de Creixell. Es una tarea que realizan sin cobrar, como trabajo humanitario.

El campo está montado por el argentino Javier Catoni, empresario dedicado a la seguridad de élite y creador de Special Missions que presta servicios en medio centenar de países, y Pedro Frutos, fundador y presidente de la ONG mundial K9 de Creixell, que hace casi 30 años entrena perros que buscan personas perdidas en terremotos y catástrofes naturales; actúan en todo el mundo y tienen delegaciones en diferentes lugares.

La elección de La Pampa es porque allí Catoni se radicó hace un tiempo con su familia y tiene una propiedad donde hay una parte dedicada a la explotación agropecuaria y otra, a donde hay un hangar de una empresa aeronáutica con dos aviones y un helicóptero que están en el Programa SAR de búsqueda y rescate de personas perdidas en lugares de difícil acceso y embarcaciones.

Catoni y Frutos diseñaron el campo de entrenamiento en La Pampa

“Con estas unidades de negocios más otras que tenemos solventamos el espacio de entrenamiento para canes que ya está operativo en un 98% -dice Catoni a LA NACION-. Llevo mucho tiempo perfeccionándome en el trabajo con los perros, aprendiendo todo lo necesario”. En el lugar hay 13 perros adiestrados para “seguridad y defensa” (búsqueda de narcóticos, de explosivos, de armas, de dinero) y para “búsqueda de personas” (vivas o muertas).

En 2023, el argentino estableció una relación con Frutos, a quien considera el “número 1″ en el mundo de trabajo con perros de rescate, ya que realizó esas tareas en unos 19 terremotos en los últimos 30 años. “Tienen gente en diversos sectores del mundo que son considerados críticos, como México, Japón, Estados Unidos de donde son convocados para desplazarse a donde se los necesite -describe-. El problema es que no podían entrenar en forma conjunta con los perros; visitaron las instalaciones en La Pampa y allí resolvimos avanzar en conjunto, después de que chequearon la expertise que tenemos”.

Simulacros de terremotos

Varias veces al año los expertos de diferentes puntos del planeta de la organización llegarán al campo de entrenamiento con sus perros. Habrá una zona de simulacros de terremotos, por lo que en estas semanas se está desarrollando un espacio, “diseñado estratégicamente, con túneles por debajo para que los rescatistas planten olores, prendas. Es un ‘micro Disney’ de una catástrofe, para explicarlo de una manera gráfica”, dice Catoni.

Hace cinco años que en el lugar se realizan de manera continua entrenamientos de personas de distintas provincias y países: “Por ejemplo, se llevaron partes de tres aviones para simular accidentes o explosiones, en el que fuerzas especiales pueden interactuar y trabajar como si estuvieran en una situación real. En el lugar se practican 34 disciplinas de equipos técnicos”.

La ubicación de la base con instalaciones en un espacio de dos kilómetros por dos kilómetros, permite “desarrollar cualquier escenario posible; hay una embarcación, avión, túneles, torres de escalada, polígono de tiro, sala de efectos especiales”. Está proyectado un ámbito para tareas anfibias. Por esas características, asegura, la ONG eligió el lugar para los entrenamientos internacionales con los perros.

Los perros llegarán con el personal con el que trabajan en las misiones de rescate

“Para nosotros son muy importantes las víctimas, ellas son los jueces de nuestro trabajo”, afirmó Frutos al diario La Arena durante su visita a La Pampa. “Nosotros nos dedicamos a marcar dónde están las personas a nuestros perros para que un grupo de rescatistas puedan sacarlos”. En las misiones hay un equipo con un encargado de la logística, seis guías y seis perros, entrenados para encontrar víctimas y sobrevivientes.

Respecto del campo, afirmó que no existe otro en la región que cuente con “estructuras colapsadas”. “Queremos montar el campo más grande y mejor preparado de toda Sudamérica”, indicó. Los equipos con los canes no van a lugares “donde el hombre haya creado la desgracia; a una guerra no vamos”.