Cayó un rayo en el Jockey Club de San Isidro: murieron cuatro yeguas de polo

Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles por la mañana tras ser alcanzadas por un rayo que impactó en la cancha del Jockey Club de San Isidro, según informaron fuentes cercanas al caso a LA NACION. El predio funciona dentro del lugar en donde se encuentra el Hipódromo de San Isidro, administrado por el Jockey Club.

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento cuando la descarga de electricidad, que se generó de forma aislada en el marco del tiempo inestable, impactó sobre un cable de acero y los mató en el acto. Según indicaron a este medio, no hubo personas heridas.

Tres yeguas murieron en el Jockey Club de San Isidro tras la caída de un rayo

Producto de la fuerte descarga, uno de los petiseros —como se denomina a la persona encargada del cuidado, la alimentación, la higiene y el entrenamiento diario de los caballos— sufrió una leve descompensación y fue atendida en el lugar.

Noticia en desarrollo