Censo 2022: por primera vez en la historia, se registró cuántas personas se perciben no binarias

Ocho meses después de la realización del censo de 2022, el titular del Indec, Marco Lavagna, difundió hoy los primeros datos oficiales provisionales correspondientes al relevamiento a nivel nacional. Así, se supo que la población total de la República Argentina es de 46.044.703 personas y -por primera vez en la historia del país- se conoció también cuántas personas se perciben como no binarias.

Sobre un total de 17.780.210 viviendas particulares, el Indec registró una población de 23.690.481 mujeres (51,76% del total); 22.072.046 hombres (48,22% del total); y 8293 personas no binarias. El dato, advirtió el Gobierno a través de una conferencia de prensa esta tarde, representa al 0,02% de la población.

Por primera vez en su historia, el Censo Nacional incluye una pregunta sobre la identidad de género, aplicando la ley 26.743 que meses atrás cumplió 10 años desde su aprobación.

“Vamos a tener un informe específico sobre identidad de género” , aseguró Lavagna durante la conferencia de prensa que encabezó. “Vamos a estar analizándolo y vamos a publicar un informe sobre personas no binarias”, precisó.

En porcentaje, la provincia con mayor representación de población no binaria resultó ser Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un 0,09 por ciento de la población no binaria. La siguió Neuquén, con 0,04% de la población no binaria; la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y San Juan con un 0,03% de su población no binaria, respectivamente. Por su parte, Chaco y La Pampa arrojaron un 0% de población no binaria en su territorio.

Según los resultados oficiales del último censo de 2010, la población de la Argentina entonces constaba de 40.117.096 habitantes, un 10,6% más que en 2001 según el INDEC. En el desglose por géneros, se registraron 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones, es decir que cada 100 mujeres hay 94,8 varones.

Ahora, según los datos provisionales difundidos hoy, el aumento de población total en los últimos doce años fue de un 13 por ciento. Asimismo, el aumento de mujeres en la población argentina fue del 13,1 por ciento; mientras que la población masculina incrementó en un poco menos del 12 por ciento.

Marco Lavagna, en la presentación de los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que tuvo lugar hoy en la sede central, ubicada en el centro porteño VICTORIA GESUALDI - Télam

La población de cada provincia quedó definida de la siguiente manera

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.120.612

Buenos Aires 17.569.053

Catamarca 429.556

Chaco 1.142.963

Chubut 603.120

Córdoba 3.978.984

Corrientes 1.197.553

Entre Ríos 1.426.426

Formosa 606.041

Jujuy 797.955

La Pampa 366.022

La Rioja 384.607

Mendoza 2.014.533

Misiones 1.280.960

Neuquén 726.590

Río Negro 762.067

Salta 1.440.672

San Juan 818.234

San Luis 540.905

Santa Cruz 333.473

Santa Fe 3.556.522

Santiago del Estero 1.054.028

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 190.641

Tucumán 1.703.186

