Son 170.519 las personas travestis, trans y no binarias en el país. Así lo reveló la foto del Censo 2022 y los datos se conocieron en uno de los últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sigue a cargo de Marco Lavagna.

En este caso, la información surge del reporte de identidad de género. Precisamente de la pregunta 3 del cuestionario que indagaba respecto a la autopercepción. De hecho, 72.510 se identificaron como varones trans (0,16%), 60.679 como mujeres trans o travestis (0,13%), 37.330 como personas no binarias (0,08%). Al sumar las 26.437 (0,06%) que eligieron la opción “otra o ninguna de las anteriores” se llega a un total de 196.956 que no se identifican con el sexo registrado al nacer. Representan un 0,4% de la población total en viviendas particulares.

La presentación de informes había sido “uno de los cambios” en el esquema original de publicación de los datos. Lo comunicó Lavagna al exponer la información provisional, en enero pasado. Señaló que el organismo trabajaría en la elaboración de reportes temáticos “hasta llegar al mayor nivel de desagregación posible”. Ese fue el último compromiso oficial: presentar ocho informes temáticos, en forma progresiva hasta fin de este año. Por el momento se publicaron seis.

Los problemas con la difusión de la información comenzaron tres meses después de realizado el relevamiento cuando comunicaron que el Indec seguía trabajando en el procesamiento de datos. Los resultados provisionales se conocieron el 31 de enero, cinco meses después de lo prometido y ocho meses posteriores a la realización del relevamiento: un archivo de 82 páginas en las que los datos concretos iban de la 11 a la 53.

Se informó que eran 46.044.703 las personas que viven en el país, 1.245.247 habitantes menos del número provisional que dieron a conocer al día siguiente del operativo cuando la cifra fue 47.327.407. Ese número volvió a cambiar cuando se publicaron los datos definitivos que revelaron que son 45.892.285. Esa fue la población censada, es decir, el conteo efectivo realizado el 18 de mayo del año pasado que alcanza una cobertura territorial del 98,6%; la cantidad estimada al 1° de julio de 2022, en tanto, es de 46.234.830. La falta de cobertura de ciertas áreas durante el operativo, el hecho de que los censistas no hubieran encontrado personas en sus viviendas y la subdeclaración de personas que residen en el hogar, pueden llevar a que el conteo arroje un valor por debajo de la cifra de población real. Es por eso que, según dijeron en el Indec, se realiza esta estimación mediante proyecciones con base al Censo 2010.

Políticas públicas

“Poder contar con estos datos oficiales es sumamente importante para construir políticas públicas a futuro y mejorar nuestras realidades y calidad de vida. No somos una moda ni una minoría. ¡Siempre estuvimos y vamos a estar!”, señalaron desde la Asociación Civil Mocha Celis que busca garantizar de manera integral todos los derechos para las personas travestis, trans y no binarias.

Al dividirlo en grupos etarios, el 27% de esa población –las 170.519 personas travestis, trans y no binarias– tiene hasta 17 años; el 22,6%, entre 18 y 29; el 20,7%, entre 30 y 44 y el 29% son mayores a 45 años.

De acuerdo a los datos publicados por el Indec, el 19,5% de las mujeres trans y travestis alquilan su vivienda y el 66,3% son propietarios. En el caso de los varones trans representan el 24,1% los inquilinos, mientras que los propietarios son el 61,1%. Un 31,4% de la población no binaria es inquilina y el 51,6% es dueña de su propiedad.

También publicaron datos respecto a la cobertura de salud. El 44% de las mujeres trans y travestis se atienden solo en el sistema público de salud y el 51,4% cuentan con obra social o prepaga. El porcentaje es mayor en los varones trans ya que un 58,5% tiene obra social o prepaga, y el 36,6% depende de la cobertura pública. Por último, el 34,7% de la población no binaria depende del sistema público y el 61% tiene cobertura privada.

El informe agrega además datos de conectividad: el 10,8% de las mujeres trans y travestis no posee internet ni en su vivienda ni en su celular, el 10,9% de los varones trans tampoco y un 7,1% de la población no binaria no cuenta con conectividad.

Resulta difícil comparar estos datos con los otros informes publicados dado que están calculados con parámetros distintos. Los demás informes se realizaron según “el sexo registrado al nacer”. De hecho, no se incluyó en los resultados finales a las personas que se identificaron como no binarias, un dato que se registró por primera vez gracias a la incorporación de la “x” en los formularios. Señalan que “de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el Indec”, fue redistribuida entre las categorías mujeres y varones.

En este caso, los números se basan en la pregunta relativa a la autopercepción de la identidad de género y son solo de viviendas particulares.

