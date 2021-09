Chaco: sufrió un accidente, llegó al hospital con una fractura expuesta y lo enyesaron con cartones

Un hombre tuvo un accidente con su moto en Chaco, fue trasladado al hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli y, por una “mala decisión profesional”, lo entablillaron con una caja de cartón envuelta en gasas para atender su fractura expuesta de tobillo.

El paciente, llamado Sergio Kronemberger, de 35 años, se cayó de su moto el domingo pasado, se golpeó la cabeza contra el cordón y quedó inconsciente. Fue encontrado por un grupo de jóvenes que llamó a la policía y dio aviso a su familia. Según reveló en declaraciones a los medios, la ambulancia tardó más de una hora en llegar y, cuando lo hizo, lo trasladó al hospital local.

El hombre tenía una fractura expuesta de tobillo y su dolencia fue resuelta con un cartón, el cual rodearon de gasa. En diálogo con Radio Rivadavia, Cecilia, su hermana, detalló: “Con pedazos de cartones lo entablillaron a mi hermano con una fractura expuesta. ¿Qué te puede sostener un cartón estando quebrado?”.

Asimismo, la mujer, agregó: “No hubo explicación de lo que han hecho y justificaron un montón de cosas, no se hacen responsables de las malas acciones que están cometiendo. Posiblemente le falte capacitación al médico y se evaluará su criterio. Hay un médico general acá, la estabilidad que le dio con este material seguramente no está indicada y no sé por qué no usó la férula automática que estaba en el servicio”.

Tras esta situación decidieron derivar a Sergio al hospital de Intendente Roque Sáenz Peña, a 150 kilómetros de Castelli. Respecto de lo ocurrido, Félix Ruiz, director del hospital Bicentenario, sostuvo también en diálogo con la radio que lo ocurrido “no fue por falta de insumos, sino por una mala decisión profesional”.

Y explicó que “se lo derivó a otro hospital como a todos los casos de mayor complejidad”. “Estamos en la puerta del Impenetrable y aun hay déficit de recursos humanos. A veces uno habla pensando que es como en Buenos Aires y no es todo así”, explicó.

La noticia fue compartida por familiares de Sergio en las redes sociales y generó indignación entre los usuarios, algunos arrobaron al gobernador chaqueño Jorge Capitanich para pedirle respuestas. ““En el municipio de Juan José Castelli, Chaco, un muchacho llegó al hospital fracturado y lo enyesaron con cartón. Esa es la dimensión que tiene de la salud pública el gobernador Capitanich”, escribió un usuario con un hashtag que decía: “Chaco del Medioevo”.

Los usuarios indignados apuntaron contra las autoridades de la provincia por el mal estado de los hospitales públicos Twitter: @julioac13

“Chaco- Hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli: un paciente con una fractura fue enyesado con cartones, porque no tienen insumos. Patético... ¿Y después se asombran si pierden elecciones?”, sostuvo otro internauta.

En Twitter, los usuarios apuntaron contra el Gobernador de Chaco por tener hospitales sin insumos como para atender una fractura Twitter: @republica_naok

Mientras que un tercero, reclamó: “Acá te corrían antes con que hacían obras, que compraban tal gansada. Nunca terminan las obras. Tuvieron que llevarlo a Sáenz Peña porque en el mega hospital de Castelli no tenían ni para hacerle una radiografía o un yeso. Es inhumana la situación del Chaco”.

El caso de Sergio se volvió viral en Twitter, donde los usuarios criticaron duramente lo que le ocurrió Twitter

No es el único caso

Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre un suceso de este tipo en un hospital chaqueño. En 2018, una mujer sufrió un accidente vial en la ciudad de Villa Ángela que le provocó fracturas en un hombro y en la pierna. En consecuencia, fue traslada al Hospital local Salvador Mazza para ser atendida, pero debido a un conflicto con las guardias traumatológicas y la falta de insumos, terminó enyesada con cartones y cinta de embalar.

Paradójicamente, la paciente también fue trasladada al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, un día después, con la férula improvisada.