El insólito reclamo de un grupo de taxistas a Bake Off por la eliminación de su compañero

Después de una semana con múltiples desafíos técnicos y creativos, llegó la primera gala de eliminación de la tercera temporada de Bake Off Argentina. En esta ocasión, los aspirantes a quedarse con el título del mejor pastelero del país debieron enfrentarse a la prueba más difícil: preparar una torta candy de 20 centímetros de altura y 16 de diámetro. Y a pesar de que hizo un buen trabajo, el primer participante en abandonar el reality culinario fue Gabriel Amato.

Según el jurado compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen, el taxista de Berisso no cumplió con los requerimientos y, por esa razón, tuvo que abandonar el programa que conduce Paula Chaves.

La salida de Amato, quien había revelado que hace seis meses descubrió su vocación culinaria, habría indignado a otros taxistas que vieron la despedida de su compañero como una analogía del supuesto maltrato que sufre el gremio.

Así se presentaba en Bake Off Gabriel Amato, el taxista que fue eliminado el domingo pasado

Mientras el periodista Juan Etchegoyen estaba al aire en Mitre Live, recibió un mensaje de un oyente que se identificó como Teo Rivas, quien le advirtió sobre un comunicado que lanzó una supuesta asociación de taxistas, bautizada “Agrupación de Taxistas Solidarios”. “Soy taxista y te estaba escuchando de toda esta paparruchada del programa de ayer de Bake Off, y la verdad es que estamos recalientes. Tal vez hay cosas peores para enojarse, pero creo que a nuestro gremio le pegan permanentemente, con los muchachos nos mensajeamos y decidimos hacer una carta abierta, y ahí expresamos todo”, manifestó.

“De repente llegás a tu casa y ves televisión, y ahí hay un compañero. Y empezás a apoyarlo y a decir: ‘Ojalá que gane’. Y la verdad no sé qué pasó. Yo vi el programa y sobre la trampa, hubo uno que en la torta metió tres palitos y lo disfrazó de chupetines. Y la verdad, es que había tres tutores bien armados. Y este muchacho puso un palo para que la torta no se caiga, pero después se olvidó de sacar. Y después hubo tortas diez veces peores. Estoy bastante caliente porque lo eliminaron de entrada porque, no sé, algo tienen contra nosotros, ¿no?”, cuestionó Rivas sobre la decisión del jurado.

La carta de la “Agrupación de Taxistas Solidarios” contra Bake Off

“La sociedad nos da la espalda por los hechos de público conocimiento y ahora vemos que la televisión también. Tal como se vio anoche en la edición de domingo del ciclo de Telefe, eliminaron a un taxista de manera totalmente injusta. Gabriel debería haber seguido en la competencia y todos lo sabemos. El tema es que acá hay algo de fondo. Nos quieren ver muertos parece”, comienza la misiva que Etchegoyen leyó al aire.

“Ayer Bake Off se transformó en un programa anti taxista. Son el Uber de 2021. Desde la agrupación de taxistas solidarios queremos criticar el accionar contra nuestro compañero y ojalá que este ensañamiento contra nosotros termine”, continúa.

Y concluye: “Hubo personas que cocinaron peor que nuestro querido colega y es una pena que siempre seamos nosotros los que pagamos los platos rotos. Estamos cansados de ver cómo el país nos da la espalda en diferentes situaciones. Hoy es una torta, pero mañana puede ser algo peor. Gracias. Atentamente, los saluda la Agrupación de Taxistas Solidarios”, concluyeron los conductores.

El periodista Juan Etchegoyen leyó la carta de una presunta asociación de taxistas contra Bake Off

Una polémica más

El programa ya había generado otras controversias. Después de la presentación de los concursantes, varios usuarios de las redes sociales criticaron a la producción del reality por la inclusión de Silvina Santarelli, esposa del exjugador de fútbol Gabriel Milito, a quien acusaron de ser pastelera profesional porque realizó cursos y colaboraciones con reconocidos cocineros argentinos.

“Yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Es pastelera profesional, vende y da clases. Tiene cursos con Pedro Lambertini y fotos con Juliana López May... Yo completé el formulario y no entré”, se quejó una postulante que no fue seleccionada en su cuenta de Twitter.

Mientras, otros comenzaron a aportar más datos sobre la mujer del exdefensor de Independiente y compararon su caso con el de Samanta Casais, quien fue descalificada en la entrega anterior por haber ocultado que tenía experiencia previa en el rubro.

Entre los concursantes de Bake Off Argentina se encuentra Silvina Santarelli, esposa del exjugador de fútbol Gabriel Milito Captura de pantalla

Además, en una publicación de 2015, se puede ver a Santarelli junto al chef Donato de Santis. “Con Ine y el genio de Donato aprendiendo a hacer cannoli, tarta caprese, tiramisú y baba al ron”, escribió la esposa del actual entrenador de Argentinos Juniors.

La foto con el cocinero complicó aún más la situación de la participante, al menos en la opinión pública. Por estas razones, algunos reclamaron la expulsión de Santarelli de la competición. Por ahora, no existe ninguna comunicación por parte de la producción del programa que se exprese en ese sentido, y Silvina sigue compitiendo en la pantalla de Telefe.