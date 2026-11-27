Desde hace tres décadas, pasa un mes al año entre el hielo y las tormentas para estudiar una de las especies más emblemáticas del continente blanco; cómo son sus expediciones

Cualquier síntoma de vida es motivo de estupor cuando, casi por generación espontánea, brota en los puntos más remotos y extremos del planeta Tierra. Poco se habla de los científicos que, por insistente curiosidad, persiguen esa vida para estudiarla y que, al mismo tiempo, se someten a una experiencia “rústica”, como la definió Marcela Libertelli en una entrevista con LA NACION.

Ella es investigadora en el Instituto Antártico Argentino. Es bióloga y se dedica a estudiar aves. Desde hace treinta años, pasa un mes al año en una remota península, a 60 kilómetros de la Base Marambio, en la Antártida, donde analiza una colonia de unos 10.000 pingüinos emperador. Es probable que esta sea una de las especies que aparece con mayor recurrencia en el scrolling infinito de las redes sociales, en las portadas de National Geographic o en las películas de Hollywood. Pero la realidad es que no hay tantos sitios donde se los pueda encontrar.

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Cada jornada de trabajo implica recorrer 4,5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para llegar hasta la colonia. Los investigadores trasladan los equipos y materiales en mochilas y pequeños trineos que arrastran a mano.

El emperador es endémico de la Antártida y tiene una distribución circumpolar: desarrolla todo su ciclo de vida en torno al continente, aunque se desplaza por el océano, y soporta temperaturas inferiores a los -60 °C. Libertelli explicó que la población que estudia “está en el borde sur de la Isla Cerro Nevado, en el mar congelado. Es la más septentrional de todas las colonias de pingüino emperador”. En otras palabras, es el grupo que vive más al norte del mundo. Y agregó que “por ser la colonia más al norte, hay especial interés en ver cómo absorbe los cambios”. Cambios como el deshielo de aquel mar congelado y los que están ocurriendo en el agua debajo de la superficie glacial.

Desde hace décadas, distintos estudios publicados en revistas científicas registran la disminución de las poblaciones de esta especie en toda la Antártida y han modelado trayectorias de ese descenso vinculadas con el calentamiento global derivado del cambio climático.

Un artículo publicado en 2022 en la revista Nature registró una caída récord de la superficie de hielo marino en aquel continente y describió sus efectos sobre las crías de pingüino emperador. Si el hielo se rompe antes de tiempo, los pichones mueren porque todavía no cuentan con el plumaje adulto que les permite ingresar al agua.

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Y aunque en Cerro Nevado el hielo no ha colapsado prematuramente, sí se han observado cambios en zonas cercanas. Libertelli se encarga de estudiar lo que ocurre allí y las modificaciones en los hábitos y comportamientos de estas aves, consideradas depredadores tope.

Esa metamorfosis conductual no se observa y se mide solamente por el interés en conocer mejor a una especie. Entenderla también puede ayudar a reconstruir una cadena de transformaciones ecosistémicas en un sitio tan sensible. Pero estudiarlos no es sencillo, aunque no sea porque estas aves son agresivas.

“Ellos tienden a curiosear y acercarse. Hace unos años, acampábamos a 300 metros para no molestarlos. Y al otro día vos los tenías al lado de la carpa, yo sentía que estaban al otro lado de la tela haciendo sonidos... Al tercer día venían con los pichones. No es que nosotros los invadimos. Todo lo contrario, daba la sensación de que te los venían a mostrar”, recordó Libertelli y agregó: “Este año, de 25 días que estuvimos, solo seis pudimos salir y tomar muestras”.

Hasta 2023, tanto la bióloga como su equipo tardaban cuatro horas en llegar a la colonia de pingüinos. Durante diez años, la rutina fue la misma. Se alojaban en la Base Marambio, ubicada sobre una meseta elevada. Desde allí bajaban hasta el nivel del mar, a un refugio llamado Casa de Botes. “Preparábamos la carga, el equipo, los alimentos, el combustible, las carpas y nos íbamos manejando por tres o cuatro horas en moto de nieve por el mar congelado. Cuando llegábamos, hacíamos un campamento”.

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Ahora, en cambio, llegan en helicóptero o en un avión pequeño. Libertelli explicó que el mar ya no se congela tanto como antes y que el trayecto en moto de nieve que hacían hace unos años es imposible de realizar.

El refugio donde se aloja el equipo científico es un container acondicionado para soportar las condiciones extremas de la Antártida; tiene capacidad para cuatro personas y cuenta con calefacción, cocina y un sistema para derretir nieve y obtener agua potable durante las campañas de un mes

Antes se hospedaban en carpas. “Siempre viajamos en septiembre. Hace frío y hay tormentas. No está bueno estar en una carpa de tela con esas tormentas”, advirtió con ligereza esta mujer acostumbrada a que 14 °C signifiquen una suerte de “veranito”.

Ella recuerda especialmente la expedición de 2015. No estaban en la colonia sino en la Base Marambio cuando cayó una tormenta helada sin igual. “Tuvimos -43 °C de temperatura y la sensación era de -62 °C. Yo salí a sacar una foto para ver cómo era eso de los -62 de térmica. Me acuerdo de que duré unos segundos. Me costaba respirar. Claro que enseguida se me congeló la parte de la cara que no tenía cubierta. Saqué la foto y entré corriendo”, contó.

Desde hace poco más de tres años y gracias a un financiamiento directo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lograron instalar un refugio. No es más que un container anaranjado de 6 metros de largo por 2,5 metros de ancho, como los que se encuentran en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, está acondicionado para el frío y tiene un sistema de calefacción, un derretidor de nieve para obtener agua potable y un calefón, todo a base de gas. También tiene una ventana, dos cuchetas dobles y una cocina. Se encuentra a solo tres kilómetros de la colonia de pingüinos.

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Para Marcela Libertelli, trabajar en la Antártida es una experiencia que transforma la mirada sobre el paisaje; incluso después de treinta años de expediciones, cada jornada ofrece una imagen diferente del continente blanco

“Hoy en día nuestra rutina arranca temprano cuando vamos a la colonia. Nos llevamos todos los materiales de trabajo en las mochilas, los cuatro, y empezamos a caminar con algunos trineos chicos que tiramos nosotros, que nos sirven para llevar carga. En el lugar armamos un trípode metálico, colgamos ahí una bolsa grande donde el bichito va a estar metido para que no se lastime. Lo que hacemos es pesarlos, tomar las medidas del pico, alto, largo y ancho, tomar medida del largo de la aleta y de la misma aleta le tomamos una muestra de sangre”, describió de forma mecánica Libertelli. También hacen hisopados en el pico y la cloaca.

“Y con todo eso también cortamos unas plumitas del pecho porque las plumitas dan indicio también de cómo se puede trabajar sobre la alimentación y los contaminantes que los pueden afectar”, señaló. Por último, les colocan un transmisor. “Colocamos 16 bichos que muestreamos este año, se colocaron ocho transmisores, que ya están mandándonos información por dónde andan”, agregó la bióloga.