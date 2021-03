Clases: En la Provincia de Buenos Aires, 322 escuelas no pudieron volver a la presencialidad

Hoy comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires. En esta primera etapa, empezaron los niveles inicial y primario, y las modalidades especial, artística, educación física, psicología, los Centros de educación Física y los Centros de Educación Complementaria. Todos ellos representan un universo de 2.600.000 millones de estudiantes. La semana que viene comenzarán los alumnos del secundario, lo que sumará otros 4.150.000 estudiantes.

Sin embargo, no todos podrán asistir a una clase de manera presencial. Según la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, de las 11.709 escuelas que hay en la provincia, aún hay 322 que no están listas para recibir a los alumnos. Es decir, un 2,7% del total.

Los protocolos son estrictos y las condiciones edilicias de algunas escuelas no están preparadas para afrontar una pandemia. Algunas no cuentan con el espacio o la infraestructura suficientes. Por ejemplo, faltan baños, hay problemas en la red de agua o, simplemente, aún hay obras de refacción o ampliación que todavía no concluyeron.

Comienzo de clases en la escuela Municipal Malvinas Argentinas, Beccar, provincia de Buenos Aires Tomás Cuesta

En otros casos, también sucede que en las escuelas aún están tomando el cargo auxiliares o docentes que deben ponerse al frente de las aulas en reemplazo de otros que no pueden asistir de manera presencial.

Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense, señaló hoy en declaraciones radiales que se han hecho 2600 obras en escuelas para equiparlas y prepararlas para la presencialidad, pero que en algunos casos no pudieron terminarse a tiempo.

“Algunas escuelas aún están en obra. Ahora también viene una etapa mayor que es la ampliación de muchos edificios. No solo hay que sostener el mantenimiento, sino que hay que hacerlas más lindas, grandes y mejor equipadas”, señaló en el programa La mañana con Víctor Hugo.

Por las condiciones edilicias, 322 escuelas de la provincia de Buenos Aires no pudieron volver a la presencialidad Tomás Cuesta

Todos aquellos alumnos que estén inscriptos en una escuela que no pudo recibirlos, empezarán el ciclo lectivo 2021 de manera virtual. Cada institución pondrá en práctica el modelo que se adapte a sus posibilidades. Es decir, podría ser completamente presencial, (los alumnos asisten todos los días a la escuela; la mitad, a la mañana, y la otra mitad, a la tarde); modelo semipresencial o combinado (los alumnos asisten a la escuela semana de por medio, de manera intercalada) y modelo no presencial.

La vuelta a clases se da en un contexto de alegría por el regreso a las aulas, pero también de reclamos por parte de sindicatos y docentes para que no haya presencialidad sin las condiciones necesarias.

El miércoles pasado, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), seccional La Matanza, la línea interna Multicolor, mantuvo una reunión de delegados distritales “para enfrentar la política del gobierno de presencialidad sin las condiciones adecuadas”.

La presencialidad es una necesidad, reconocen los maestros autoconvocados en Suteba Multicolor, pero advierten: “Para que esto no implique un enorme riesgo para la sociedad en su conjunto, y particularmente para los sectores más postergados, es que señalamos: hoy no hay condiciones epidemiológicas ni de infraestructura”.

“Nos seguimos organizando para enfrentar la política del gobierno de presencialidad sin las condiciones adecuadas”, fue la consigna que difundió por redes sociales el gremio disidente con la conducción del Secretario General Roberto Baradel.