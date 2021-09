Clonar mamuts, el excéntrico plan que ideó un científico de Harvard para salvar al mundo

Una empresa dedicada a la genética que se presentó este lunes en los Estados Unidos se planteó el desafío de lograr que los mamuts lanudos, animales extintos hace 4000 años, vuelvan a pisar el suelo del ártico. La idea es lograr con estos ejemplares un proceso de “desextinción” que podría ayudar a frenar o revertir los efectos del cambio climático.

El nombre de la compañía recientemente creada es Colossal, que anunció sus planes en un comunicado. “La empresa lanzará un modelo práctico de desextinción y será la primera compañía en aplicar técnicas avanzadas de modificación genética para reintegrar al mamut lanudo en la tundra ártica”, señala el texto emitido por la empresa.

La desextinción, el concepto de crear un animal similar a una especie extinta a partir de la genética, no es unánime entre la comunidad científica y algunos investigadores dudan seriamente de su viabilidad o se preocupan por los riesgos de su aplicación.

El emprendedor Ben Lamm y el genetista George Church crearon la compañía Colossal, para su intento de desextinción del mamut lanudo Colossal.com

La técnica para “revivir” a los mamuts lanudos

Creada por el emprendedor Ben Lamm y el genetista de Harvard George Church, la compañía Colossal intentará, mediante una técnica conocida como Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromics Repeats), insertar secuencias de ADN de mamuts lanudos, obtenidas de restos conservados en suelo siberiano, en el genoma de elefantes asiáticos, hoy en vías de extinción.

La intención es crear una especie híbrida que pueda resistir las bajas temperaturas del ártico.

El ADN de elefantes asiáticos y mamuts lanudos es similar en un 99,6%, asegura Colossal en su página web. La creación de estos paquidermos híbridos y su posterior reintroducción en la tundra debería permitir “restaurar ecosistemas desaparecidos que podrían ayudar a frenar o incluso a revertir los efectos del cambio climático”, pronostica la empresa.

Los mamuts lanudos modificados genéticamente podrían, en particular, “dar nueva vida a las praderas árticas”, que según Colossal capturan dióxido de carbono y eliminan el metano que surge del derretimiento del permafrost, dos gases de efecto invernadero.

La idea es convertir franjas de tundra en esa región boreal del planeta en las estepas cubiertas de hierba que alguna vez han sido, en tiempos del Pleistoceno, un período de múltiples edades de hielo, que finalizaron hace 11.700 años.

Los mamuts habitaron la tierra durante miles de años: los primeros ejemplares datan de 700.000 años atrás, y se habrían extinguido por completo hace unos 4000 años Shutterstock

US$15 millones y seis años para el primer ejemplar

Para lograr sus objetivos, la empresa biotecnológica recaudó 15 millones de dólares en fondos privados, una suma que los fundadores esperaban reunir por muchos años.

Con la cifra de financiamiento asegurada, Colossal podría tardar unos solo seis años en crear un ejemplar de este híbrido, le dijo Church a la cadena estadounidense CNBC. La línea de tiempo es “agresiva”, admitió. “Cuando la gente solía hacerme esa pregunta, yo decía: ‘No tengo ni idea. No tenemos ningún financiamiento‘. Pero ahora, no puedo esquivarlo. Yo diría que seis años no está descartado“.

“Estamos anulando la extinción de genes, no de especies”, aclaró el mismo Church a la revista National Geographic. “El objetivo es crear un elefante resistente al frío que sea completamente cruzable con el elefante asiático en peligro de extinción”, agregó el científico.

Sin embargo, no todo el mundo científico tiene la misma visión optimista de Church en relación a la creación de este animal híbrido. “Hay muchos problemas que van a surgir de este proceso”, anticipó la bióloga Beth Saphiro a The New York Times.

”Esto no es una des-extinción. Nunca más habrá mamuts en la Tierra. Si funciona, será un elefante quimérico, un organismo totalmente nuevo, sintético y genéticamente modificado”, advirtió, por su parte, en Twitter Tori Herridge, bióloga y paleontóloga del Museo de Historia Natural de Londres.

Con información de AFP