Dice que es un viajero del tiempo del año 2714 y que en septiembre habrá tres catástrofes

Un hombre, que se autodenomina como un viajero en el tiempo y que dice provenir del año 2714, dio sus predicciones para septiembre. De acuerdo con sus palabras, antes de que finalice el mes en curso se producirán tres catástrofes distintas.

A diferencia de Marty McFly, el personaje de la saga Volver al Futuro que encarnó Michael J. Fox y que regresa al pasado para producir acciones positivas, este supuesto “viajero en el tiempo” que viene desde 693 años adelante no tiene buenas noticias para la Humanidad. Y, como si fuera poco, las “malas nuevas” están pisándonos los talones.

Desde su cuenta de TikTok, un usuario de nombre Aery Yormany publica distintos videos con predicciones que darían cuenta de sus viajes en el tiempo. En uno de los más recientes, asegura que en los próximos días acaecerán sucesos de distinta naturaleza y sus consecuencias no serán alentadoras.

“Muchos de ustedes aún no me creen que soy un viajero en tiempo desde el año 2714, así que recuerden estas tres fechas en septiembre”, se puede leer en el primero de los textos sobreimpresos de su video en TikTok.

Asegura ser un viajero en el tiempo y augura tres catástrofes

La primera de las fechas que menciona coincide justo con el vigésimo aniversario del atentado contra las Torres Gemelas, del World Trade Center de Nueva York. “El 11 de septiembre un extraterrestre se llevará a 4000 trabajadores calificados y niños al planeta Proxima B, como resultado de la llegada de otra especie hostil”, asegura.

Solo tres días más tarde del “masivo secuestro alienígena”, Yormany pronostica una catástrofe natural. “El 14 de septiembre el huracán más grande de la historia golpeará la costa este de los Estados Unidos. Principalmente en Carolina del Sur, lo que lo convierte en el primero de categoría 6″, añade.

Finalmente, el autodenominado viajero en el tiempo -según su biografía de TikTok planea revelar su cara una vez que alcance el millón de seguidores- adelanta un avance que se producirá sobre el final del mes. Un avance que ni el propio Charles Darwin se hubiera animado: “26 de septiembre: un chimpancé puede hablar gracias a una mutación en sus cuerdas vocales. Tiene cosas misteriosas que decir”, concluye.

Esta no es la primera vez que este tiktoker augura hechos trágicos para e futuro cercano. De hecho, sus predicciones anteriores no resultaron para nada precisas. En julio había asegurado en otro video que la NASA encontraría “una Tierra reflejada, gravedad opuesta, física, movimiento” para el 3 de agosto. Algo que, obviamente, no ocurrió. O al menos no tenemos noticias.

