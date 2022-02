Cocaína adulterada: las hipótesis de una experta en toxicología tras la muerte de al menos 16 personas

Cuando el número de muertos por haber consumido cocaína adulterada en las últimas horas sigue en ascenso, la mirada está puesta en cuál podría haber sido la causa de la adulteración, que derivó en una situación sin precedentes en el país.

Consultada por LA NACION, Mónica Nápoli, médica toxicóloga y responsable de Hablemos de doping y adicciones, explicó a qué se le llama droga adulterada, cuáles pueden ser los motivos detrás de la adulteración y si hay forma de identificarlos.

-¿Qué es o a qué se le llama adulterar una droga?

Adulteración sería que un producto contiene una sustancia que no debería estar ahí.

-¿Hay manera de detectarlo antes de consumirlo?

A simple vista no se detecta, y quizás no alteraron el olor o sabor.

-¿Por qué se puede dar esta situación: negligencia o algo intencional?

La situación de la ilegalidad de cocaína hace que el que prepara o manipula el producto, que no es un idóneo, ni una persona formada, se confunda o no lo integre en las proporciones adecuadas. Además, no se realizan controles de calidad como en los medicamentos.

-Se dice que, en este caso, se habría contaminado con veneno para ratas. ¿Qué reacción provoca en el ser humano el veneno para ratas? ¿Una persona se puede salvar tras consumir veneno de ratas?

El veneno para ratas, en general, produce hemorragias en todo el cuerpo, no es tan rápido el efecto como están comentando.

-¿Usted qué piensa que pudo haber sido, teniendo en cuenta la rapidez del efecto?

Si fue como lo describen, cianuro... raro igualmente . También pudo ser un porcentaje de clorhidrato de cocaína mayor al 20%, que es lo habitual. La cocaína pura es para el tráfico, no para el consumo.

-¿Qué efectos puede provocar en el cuerpo la cocaína envenenada o con una pureza mayor al 20%?

Envenenada... depende con qué y eso aún no se sabe. Si fue un raticida, hemorragia generalizada. Pureza mayor al 20%, trastornos cardiológicos, infarto y paro cardiorrespiratorio.

La investigación enfocada “Puerta 8″

Al menos 16 personas murieron por la ingesta de cocaína adulterada y otras doce permanecían internadas e intoxicadas por la misma causa en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín. En tanto, por la investigación ya detuvieron a diez personas tras una serie de allanamientos, informaron fuentes policiales y judiciales.

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, pidió esta tarde Berni al encabezar uno de los allanamientos. Por el caso ya interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, investigando como posible origen de la droga el asentamiento llamado “Puerta 8″, ubicado en Tres de Febrero.

“Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha siete fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo”, había indicado un comunicado difundido este mediodía por la Fiscalía General de San Martín.

Agregó que “se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud”.

Cuatro de los fallecidos ingresaron al hospital San Bernardino de Hurlingham, según informaron voceros policiales y del municipio, mientras que los restantes murieron en distintos hospitales de San Martín y Tres de Febrero.

En tanto, la primera intervención policial se dio entre anoche y esta madrugada en ese centro asistencial de Tres de Febrero tras el ingreso de 11 personas domiciliadas en ese partido del oeste del conurbano, con un cuadro de intoxicación por ingesta de cocaína.

Cuatro hombres, tres de ellos de 33, 36 y 45 años y un cuarto de edad no informada, llegaron fallecidos, según el reporte policial.